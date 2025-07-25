Διευρύνεται το ωράριο του Τελωνειακού Σταθμού Μαυροματίου

Με διευρυμένο ωράριο θα λειτουργεί ο Τελωνειακός Ελεγκτικός Σταθμός Μαυροματίου, από τις 4 Αυγούστου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, ο Σταθμός θα είναι ανοιχτός καθημερινά από τις 7:00 έως τις 23:00, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες του κοινού.

Για την εξυπηρέτηση των αναγκών κυκλοφορίας των Φορτηγών Οχημάτων (Φ/Γ) και των λεωφορείων τακτικών γραμμών, πέραν του ωραρίου λειτουργίας του Τελωνειακού Ελεγκτικού Σταθμού Μαυροματίου, οι διελεύσεις δύνανται να εξυπηρετούνται μέσω του Τελωνείου Κακαβιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό μπορεί να απευθύνεται στον Σταθμό στα τηλ. επικοινωνίας: 2664361204, 2664361200 και στο Email: tel.mavromatiou@aade.gr

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.