Φωτιά σε δασική έκταση στη Δομνίστα Ευρυτανίας - Σηκώθηκαν αεροσκάφη και ελικόπτερο

Για την επιχείρηση της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε δασική έκταση στη θέση Τρία Αλώνια στη Δομνίστα Ευρυτανίας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

