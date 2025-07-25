Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε δασική έκταση στη θέση Τρία Αλώνια στη Δομνίστα Ευρυτανίας.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην θέση Τρία Αλώνια στη Δομνίστα Ευρυτανίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 25, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.