Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε δασική έκταση στη θέση Τρία Αλώνια στη Δομνίστα Ευρυτανίας.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην θέση Τρία Αλώνια στη Δομνίστα Ευρυτανίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 25, 2025
