Ταυτοποιήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, 11 άτομα που κατηγορούνται για πρόκληση φθορών στο γήπεδο ΟPAP ARENA κατά τον τελικό της διοργάνωσης UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE ο οποίος διεξήχθη στις 29 Μαίου 2024 μεταξύ των ομάδων «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ».

Ειδικότερα, σύμφωνα και με σχετική καταγγελία, μετά τη λήξη της αναμέτρησης, φίλαθλοι και των δύο ομάδων αφαίρεσαν πλαστικά καθίσματα από το γήπεδο.

Ακολούθησε συνολική και εμπεριστατωμένη έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας εξετάσθηκαν πληροφοριακά στοιχεία και δεδομένα, από την αξιοποίηση και ανάλυση των οποίων ταυτοποιήθηκαν τα 11 άτομα, που κατηγορούνται για την πρόκληση των φθορών.

Το προανακριτικό υλικό θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.