Με μια σειρά εκδηλώσεων, τόσο σήμερα, όσο και το επόμενο τριήμερο, οι περισσότεροι δήμοι της Αττικής θα τιμήσουν την εργατική Πρωτομαγιά και θα γιορτάσουν την ημέρα των λουλουδιών.

Μάλιστα δύο δήμοι, αυτοί της Καισαριανής και του Χαϊδαρίου, ενώνονται για να τιμήσουν τη θυσία των 200 Ελλήνων, οι οποίοι ήταν φυλακισμένοι στο Χαϊδάρι και εκτελέστηκαν στην Καισαριανή από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής, την Πρωτομαγιά του 1944.

Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς

Για περισσότερα από 80 χρόνια, η Κηφισιά έχει συνδέσει το όνομά της με την άνοιξη και τον λουλουδάτο Μάη. Η Ανθοκομική Έκθεση και φέτος άνοιξε τις πύλες της στο ιστορικό Άλσος της πόλης, ώστε να υποδεχθεί το κοινό για τη βόλτα του μέσα στο λουλουδάτο περιβάλλον που δημιουργούν οι εκθέτες με χιλιάδες λουλούδια και φυτά.

Η Εκθεση (αύριο (2/5 θα γίνουν τα επίσημα εγκαίνια με τη συνοδεία την Φιλαρμονικής Ορχήστρας Κηφισιάς) σήμερα γιορτάζει την Πρωτομαγιά με εκδηλώσεις και λουλούδια, ώστε οι επισκέπτες να φτιάξουν το μαγιάτικο στεφάνι τους.

Συγκεκριμένα, το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

- 12:00 - Lady Violin Show: Υπέροχες μελωδίες από τη violin performer Χριστιάνα Ζαρού.

- 13:00-15:00 - Le divine della belle Èpoque: Επιστρέφουν στο Άλσος οι αγαπημένες κυρίες μίας άλλης εποχής.

- 14:00 - Tango Argentino: Το καλλιτεχνικό ζευγάρι Fotis & Lindia Tango μεταφέρει στο Άλσος την αργεντίνικη μελωδία, σε ένα χορό γεμάτο συναισθήματα.

- 17:00-20:00 - Face Painting: Οι μικροί επισκέπτες στον πολύχρωμο κόσμο του face painting.

- 19:00 - Μαγικές Μουσικές Στιγμές: Η Λίνα Ροδοπούλου επιστρέφει με την κέλτικη άρπα της στο Άλσος.

Αθοκομική έκθεση και στη Βάρκιζα

Αυτές τις ημέρες και ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης διοργανώνει σε συνεργασία με τον Ανθοκομικό Συνεταιρισμό Φυτωριούχων Αττικής τη δική του Ανθοκομική Έκθεση για 34η φορά, στο πλακόστρωτο της παραλίας Βάρκιζας. Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στον κόσμο των λουλουδιών και να γνωρίσουν από κοντά παραγωγούς φυτών, λουλουδιών και άλλων προϊόντων για τον κήπο και φυσικά σήμερα να φτιάξουν εκεί το πρωτομαγιάτικο στεφάνι τους.

Η Έκθεση θα είναι ανοιχτή έως και την Κυριακή 18 Μαΐου (ώρες 10:00-22:00).

Τριήμερο πανήγυρι στη Νέα Φιλαδέλφεια

Παραδοσιακά και σε βάθος χρόνου την Πρωτομαγιά τη γιορτάζει ο δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και φέτος έχει προγραμματίσει ένα τριήμερο καλλιτεχνικό και παιδικό πρόγραμμα, που θα ξεκινήσει σήμερα και θα ολοκληρωθεί το Σάββατο.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας και στο Στρατιωτικό Εργοστάσιο Νέας Χαλκηδόνας, παραστάσεις (12:00 & 13:00) με το Θέατρο Κούκλας της ομάδας «Κοκού Μουκλό» και το Θέατρο Σκιών Σπυρόπουλου.

Εχουν προγραμματιστεί και συναυλίες την πλατεία Πατριάρχου Κωνσταντίνου ΣΤ, σήμερα (20:30) με τους Γρηγόρη Μπιθικώτση και Μελίνα Ασλανίδου, αύριο (21:00) με τις Αριστέα Αλεξανδράκη και Γλυκερία και το Σάββατο (21:00) με τον Βαγγέλη Κονιτόπουλο.

Λόγω του εορτασμού της Πρωτομαγιάς και της δυσκολίας προσέλευσης των μαθητών και των εκπαιδευτικών στα σχολεία του δήμου, με απόφαση του δημάρχου Γιάννη Τομπούλογλου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και ιδιωτικά) θα παραμείνουν κλειστά την Παρασκευή (2/5).

Συναυλία και δράσεις για μικρούς και μεγάλουςστην Αγία Παρασκευή

Ο δήμος Αγίας Παρασκευής υποδέχεται τον Μάη σήμερα στο πάρκο Πευκακίων (12:00) με τη συναυλία «Μέρα Μαγιού μου Μίσεψες», στην οποία θα τραγουδήσουν οι Πασχάλης Τόνιος και Λένα Αλκαίου, ενώ στην αφήγηση θα είναι ο Γρηγόρης Βαλτινός.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με δράσεις δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά, όπως θεματικά face painting, ενώ θα λειτουργήσει και εργαστήριο κατασκευής λουλουδιών, με χειροτεχνίες και ζωγραφιές με θέμα την Πρωτομαγιά. Θα υπάρχει και ειδικό μουσικοκινητικό πρόγραμμα για παιδιά με μουσικά στεφάνια, αερόστατο, μουσικές καρέκλες και λίμπο.

Κέφι, τραγούδι, χορός σε Δάφνη και Ηλιούπολη

Ο δήμος Δάφνης-Υμηττού στην Πλατεία Δημαρχείου της Δάφνης (11:30) θα γιορτάσει την Πρωτομαγιά με εκδηλώσεις για τις οικογένειες, με μουσική, χορό, εργαστήρι ζωγραφικής, γαϊτανάκι και κατασκευή πρωτομαγιάτικου στεφανιού.

Ο δήμος Ηλιούπολης και ο Εμπορικός Σύλλογος σε συνεργασία με την Εθελοντική Ομάδα «Η Γειτονιά μας» στήνουν εκδήλωση στην Πλατεία Εθνικής Αντίστασης από τις 10:30 έως τις 13:00, δημιουργώντας φιλότεχνα χειροποίητα στεφανάκια.

Ακόμη, στην κεντρική πλατεία το Λαϊκό Σύνολο των Μουσικών Εργαστηρίων του δήμου, θα παρουσιάσει στις 19:30 μια μουσικοχορευτική παράσταση, την οποία θα συνοδεύσει o Χορευτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Μέθεξις», o οποίος εδρεύει στην Ηλιούπολη με σκοπό τη διάσωση και διατήρηση των ελληνικών παραδοσιακών χορών και της παραδοσιακής μουσικής.

Μαγιάτικα στεφάνια με μουσικές και παραμύθια σε Φιλοθέη-Ψυχικό

Ο δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού διοργανώνει τι δική του ανοιξιάτικη γιορτή με μουσική, χορό, και δημιουργία. Σήμερα στο Άλσος Ψυχικού (11:00) μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να κατασκευάσουν το δικό τους μαγιάτικο στεφάνι, να συμμετάσχουν σε εργαστήρια χειροτεχνίας, να στολίσουν το «Δέντρο της Άνοιξης» με λουλούδια και ευχές, να μεταμορφωθούν μέσα από το face painting και να απολαύσουν τη «Γωνιά Παραμυθιού». Το μουσικό σχήμα «Εύηχον» θα γεμίσει το Άλσος με μελωδίες, ενώ το Λύκειο των Ελληνίδων θα χορέψει παραδοσιακούς χορούς.

Τριήμερες εκδηλώσεις στη Νέα Σμύρνη

Ο δήμος Νέας Σμύρνης υποδέχεται τον Μάη με πρόγραμμα εκδηλώσεων που ολοκληρώνεται την Κυριακή (4/5) και περιλαμβάνει και Έκθεση Βιβλίου στην κεντρική πλατεία σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπωλών. Χτες στην κεντρική πλατεία φιλοξένησε μουσική εκδήλωση με τους Onirama και σήμερα (20:30) στον ίδιο χώρο ο Παύλος Καρποδίνης και το πενταμελές συγκρότημά του θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα με έντεχνα και λαϊκά τραγούδια αφιερωμένα στην Πρωτομαγιά.

Το Σάββατο (3/5) και την Κυριακή (4/5) οι εκδηλώσεις μεταφέρονται στο Άλσος της Νέας Σμύρνης, όπου θα πραγματοποιηθεί διήμερο παραδοσιακών χορών με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της πόλης, στο πλαίσιο των Πρωτομαγιάτικων εκδηλώσεων (19:30).

Λουλούδια, μουσική και παιχνίδια στο Ηράκλειο

Ένα τετραήμερο γεμάτο λουλούδια, μουσική και παιχνίδια έχει ετοιμάσει ο δήμος Ηρακλείου Αττικής για μικρούς και μεγάλους στο Κτήμα Φιξ. Σήμερα (11:00-14:00) θα «λειτουργήσει» εκεί ο Σταθμός Ανοιξιάτικων Κατασκευών και Ζωγραφικής, με παιδικά εργαστήρια και δημιουργίες της Άνοιξης. Και το βράδυ (20:00) συναυλία με την Κική Τσαλίκη.

Αύριο Παρασκευή θα υπάρχει μουσική από τον DJ Δημήτρη Ανέστη καθ΄ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το Σάββατο (17:00-20:00) κατασκευές με μπαλόνια και ανιματέρ και στη συνέχεια (20:00) συναυλία με τους JukeBox, τον Δημήτρη Παραρά στα πλήκτρα και τη Βασιλική Κώτση στο τραγούδι. Την Κυριακή (11:00-14:00) face painting για παιδιά με θέμα την Άνοιξη.



Ο δήμος Παλλήνης, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εργατικών Κατοικιών «Η Πρωτομαγιά», θα τιμήσει την Εργατική Πρωτομαγιά σε μια γιορτή αφιερωμένη στους αγώνες και στα δικαιώματα των εργαζομένων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (20:00) στην Πλατεία Πρωτομαγιάς, στις Εργατικές Κατοικίες Παλλήνης. Θα υπάρξει χαιρετισμός και κατάθεση στεφάνου από τον δήμαρχο Χρήστο Αηδόνη και θα ακολουθήσει εκδήλωση με τα τμήματα παραδοσιακών χορών του δήμου και μουσικό πρόγραμμα με τους Κατερίνα Τσιρίδου, Νίκο Πρωτόπαππα, Θοδωρή Στούγιο, Βαγγέλη Σαραντίδη.



Την Κυριακή θα πραγματοποιήσει τη δική του εκδήλωση ο δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας, καθώς την είχε προγραμματίσει για σήμερα, όμως αναβλήθηκε έγκαιρα λόγω των καιρικών συνθηκών. Έτσι στην Κιάφα (Εκκλησάκι Αγίου Γεωργίου) στις 12 μ.μ., θα γιορτάσει την Πρωτομαγιά μ’ ένα παραδοσιακό γλέντι με τον Παναγιώτη Λάλεζα και παραδοσιακή ορχήστρα. Θα υπάρχει διαμορφωμένος χώρος για δημιουργική απασχόληση για παιδιά με κατασκευές, μπαλόνια και face painting και με δραστηριότητες για όλη την οικογένεια.





