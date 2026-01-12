Λογαριασμός
Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στον Ασπρόπυργο μετά από επεισόδια στη λεωφόρο ΝΑΤΟ με τραυματία έναν αστυνομικό

Νυχτερινές ώρες χθες άτομα έβαλαν φωτιές σε αντικείμενα επί του οδοστρώματος της λεωφόρου ΝΑΤΟ και έριξαν πέτρες - Τραυματίστηκε αστυνομικός από πέτρα στο κεφάλι

Αστυνομία

Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής στους οικισμούς Νέα Ζωή και Νεόκτιστα Ασπροπύργου με τη συμμέτοχη του Τμήματος Επιχειρησιακών Ομάδων και των Ομάδων Προλήψης και Διαμεσολάβησης της Δ.Α.Ο.Ε., της Ο.Π.Κ.Ε., της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Ο.Ε.Π.Τ.Α. και της Δ.Ι.Α.Τ..

Η επιχείρηση λαμβάνει χώρα καθώς νυχτερινές ώρες χθες άτομα έβαλαν φωτιές σε αντικείμενα επί του οδοστρώματος της λεωφόρου ΝΑΤΟ, έριξαν πέτρες σε διερχόμενο αστικό λεωφορείο και σε όχημα εταιρείας security και στη συνεχεία επί της λεωφόρου ΝΑΤΟ έριξαν πέτρες σε διερχόμενα οχήματα της Ο.Π.ΔΙ. της Δ.Α.Ο.Ε. με αποτέλεσμα τον τραυματισμό από πέτρα στο κεφάλι αστυνομικού ο οποίος μεταφέρθηκε στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

