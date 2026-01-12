Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται από χθες βράδυ οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα, καθώς η ραγδαία επιδείνωση του καιρού φέρνει κύμα ψύχους, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις βόρειους ανέμους.

Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες οι πρώτες χιονοπτώσεις έκαναν την εμφάνισή τους στα ορεινά, ενώ σταδιακά η κακοκαιρία αναμένεται να επεκταθεί και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Μπροστά σε αυτό το σκηνικό, οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε προληπτικά μέτρα, κυρίως στον τομέα της εκπαίδευσης.

- Στον δήμο Δομοκού, με απόφαση του δημάρχου, το Γυμνάσιο και το Λύκειο δεν θα λειτουργήσουν δια ζώσης σήμερα, με τα μαθήματα να πραγματοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης. Όπως επισημάνθηκε, η απόφαση συνδέεται και με την ανάγκη ολοκλήρωσης εργασιών συντήρησης στα συστήματα θέρμανσης, ώστε να διασφαλιστούν ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

- Στον δήμο Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, όλες οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους στις 10:00 το πρωί, προκειμένου να αποφευχθούν οι πρωινές ώρες παγετού και οι επικίνδυνες μετακινήσεις.

- Αντίστοιχα, στον δήμο Διρφύων – Μεσσαπίων στην Εύβοια αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των σχολείων στις κοινότητες Αγίας Σοφίας, Στενής και Στροπώνων, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

- Στα Πολιτικά τα σχολεία παραμένουν κλειστά και εξαιτίας διακοπής της ηλεκτροδότησης.

Κλειστά σχολεία σε Δράμα - Ξάνθη

Κλειστά θα παραμείνουν, σήμερα, τα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης στους δήμους Δράμας και Κάτω Νευροκοπίου, με σχετικές αποφάσεις των κατά τόπους δημάρχων, λόγω της χιονόπτωσης και των καιρικών φαινομένων που επικρατούν από το βράδυ της Κυριακής.

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία και στον ορεινό δήμο Μύκης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, λόγω της χιονόπτωσης που επικρατεί στην περιοχή μέχρι και αυτή την ώρα.

Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Με τηλεκπαίδευση – όπου είναι εφικτό - θα γίνουν σήμερα τα μαθήματα όπου έχει ανασταλεί η δια ζώσης λειτουργία σχολείων λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Τα παραπάνω έγιναν γνωστά νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, από πλευράς υπουργείου Παιδείας, καθώς, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση.

«Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.



