Εορτολόγιο: Μεγάλη γιορτή σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 26 Οκτωβρίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά - Παγκόσμια Ημέρα των Τεχνών του Δρόμου και της Ελεύθερης Έκφρασης στο Δημόσιο Χώρο

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 26 Οκτωβρίου

Σήμερα Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο  η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του ΜυροβλύτουΑγίου Γλύκωνος μαρτύρου, Αγίας Λεπτίνας μάρτυρος, Αγίου Λούππου.

Ποιοι Γιορτάζουν σήμερα

  • Δημήτριος, Δημήτρης, Δημητρός, Δημητράκης, Δήμος, Μίμης, Τζίμης, Μήτσος, Τζιμάκος, Μητσάκος, Μήτρος, Ντέμης, Ντίμης, Δήμητρα, Δημητρούλα, Μιμή, Μιμίκα, Δημητρία, Ντίμι, Ντέμη.
  • Γλύκων, Γλυκός.
  • Λέπτινος, Λεπτίνα.
  • Λούππος, Λούππης.
  • Κυπαρισσία, Παρεσίνα, Παρεσσία, Παρέσια, Παρέσσα.


Παγκόσμια Ημέρα των Τεχνών του Δρόμου και της Ελεύθερης Έκφρασης στο Δημόσιο Χώρο
Ανατολή ήλιου: 06:44 - Δύση ήλιου: 17:33
Σελήνη 4.4 ημερών 

