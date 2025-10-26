Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 26 Οκτωβρίου

Σήμερα Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου, Αγίου Γλύκωνος μαρτύρου, Αγίας Λεπτίνας μάρτυρος, Αγίου Λούππου.

Ποιοι Γιορτάζουν σήμερα

Δημήτριος, Δημήτρης, Δημητρός, Δημητράκης, Δήμος, Μίμης, Τζίμης, Μήτσος, Τζιμάκος, Μητσάκος, Μήτρος, Ντέμης, Ντίμης, Δήμητρα, Δημητρούλα, Μιμή, Μιμίκα, Δημητρία, Ντίμι, Ντέμη.

Γλύκων, Γλυκός.

Λέπτινος, Λεπτίνα.

Λούππος, Λούππης.

Κυπαρισσία, Παρεσίνα, Παρεσσία, Παρέσια, Παρέσσα.



Παγκόσμια Ημέρα των Τεχνών του Δρόμου και της Ελεύθερης Έκφρασης στο Δημόσιο Χώρο

Ανατολή ήλιου: 06:44 - Δύση ήλιου: 17:33

Σελήνη 4.4 ημερών

