Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 26 Οκτωβρίου

Σήμερα Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου, Αγίου Γλύκωνος μαρτύρου, Αγίας Λεπτίνας μάρτυρος, Αγίου Λούππου.
Ποιοι Γιορτάζουν σήμερα
- Δημήτριος, Δημήτρης, Δημητρός, Δημητράκης, Δήμος, Μίμης, Τζίμης, Μήτσος, Τζιμάκος, Μητσάκος, Μήτρος, Ντέμης, Ντίμης, Δήμητρα, Δημητρούλα, Μιμή, Μιμίκα, Δημητρία, Ντίμι, Ντέμη.
- Γλύκων, Γλυκός.
- Λέπτινος, Λεπτίνα.
- Λούππος, Λούππης.
- Κυπαρισσία, Παρεσίνα, Παρεσσία, Παρέσια, Παρέσσα.
Παγκόσμια Ημέρα των Τεχνών του Δρόμου και της Ελεύθερης Έκφρασης στο Δημόσιο Χώρο
Ανατολή ήλιου: 06:44 - Δύση ήλιου: 17:33
Σελήνη 4.4 ημερών
