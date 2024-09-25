Με τη στρατηγική Συμφωνία - Πλαίσιο Συνεργασίας, η ΔΕΗ εξαγοράζει, με συνδυασμό μετρητών και ιδίων μετοχών:

66,6MW χερσαίων αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων σε λειτουργία

1,7GW έργων ΑΠΕ υπό ανάπτυξη, εκ των οποίων, τα 1.050MW αιολικά

Το μερίδιο (20%) της DAMCO ENERGY του ομίλου Κοπελούζου στην Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Α.Ε. η οποία κατασκευάζει το νέο Θερμοηλεκτρικό Σταθμό Συνδυασμένου Κύκλου Φυσικού Αερίου (CCGT) ισχύος 840 MW-Αύξηση μεριδίου ΔΕΗ σε 71% και απόκτηση καταστατικής πλειοψηφίας

Ο Όμιλος ΔΕΗ ανακοινώνει τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαισίου Συνεργασίας με τους Ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά για την εξαγορά χαρτοφυλακίου ΑΠΕ σε λειτουργία, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 66,6MW, την εξαγορά χαρτοφυλακίου ΑΠΕ υπό ανάπτυξη εγκατεστημένης ισχύος έως 1,7GW και την από κοινού ανάπτυξή του με τους Ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά, καθώς και την εξαγορά ποσοστού 20% στην εταιρεία Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Α.Ε., η οποία αναπτύσσει μονάδα CCGT (840MW) και στην οποία η ΔΕΗ κατέχει ήδη πλειοψηφικό ποσοστό (51%).

Τα 66,6MW σε λειτουργία που εξαγοράζει ο Όμιλος ΔΕΗ αφορούν σε 2 αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 43,3MW που τέθηκαν πρόσφατα σε λειτουργία στη νότια Εύβοια και τη Λακωνία, δύο περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό, και φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 23,3MW σε λειτουργία. Η συναλλαγή για το χαρτοφυλάκιο αντιστοιχεί σε Αξία Επιχείρησης (Enterprise Value) €111 εκατ. ή σε 7,2x EV/EBITDA. Σημειώνεται ότι το capacity factor των αιολικών πάρκων ανέρχεται σε 32% μεσοσταθμικά, μεγαλύτερο από το μέσο όρο της χώρας (27%), ενώ το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου διαθέτει υψηλή μεσοσταθμική τιμή πώλησης ενέργειας.

Επιπλέον, o Όμιλος ΔΕΗ θα αποκτήσει έργα ΑΠΕ υπό ανάπτυξη με συνολική ισχύ 1,7GW σε διάφορες φάσεις αδειοδότησης και περιοχές της ελληνικής επικράτειας, με τίμημα €106 εκατ., τα οποία και θα αναπτύξει περαιτέρω με τους Ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά.

Τέλος, η ΔΕΗ εξαγοράζει το 20% που κατέχει η DAMCO ENERGY του ομίλου Κοπελούζου στην Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Α.Ε. έναντι €27 εκατ., και θα κατέχει το 71% και την καταστατική πλειοψηφία, με το υπόλοιπο 29% να ανήκει στη ΔΕΠΑ Εμπορίας. H Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Α.Ε., προχωρά δυναμικά με την κατασκευή του νέου Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Συνδυασμένου Κύκλου Φυσικού Αερίου (CCGT) ισχύος 840 MW στην ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης.

Η ολοκλήρωση των οριστικών συμφωνιών αγοραπωλησίας και των οριστικών συμφωνητικών μετόχων προβλέπεται έως το τέλος του έτους.

Για την εν λόγω συμφωνία, ο Όμιλος ΔΕΗ προβλέπεται να προσφέρει ως αντίτιμο συνδυασμό μετρητών και ιδίων μετοχών. Ειδικότερα, θα καταβάλει ποσό ύψους €106 εκατ. σε μετρητά και ποσό ύψους €70 εκατ. σε ίδιες μετοχές με τιμή διάθεσης €12,21 η οποία προέκυψε από το υψηλότερο εκ της μεσοσταθμικής τιμής 6μήνου και της τιμής σποτ στο κλείσιμο της 24ης Σεπτεμβρίου 2024.

Η εξαγορά ενισχύει το ενεργειακό χαρτοφυλάκιό του Ομίλου ΔΕΗ, με λειτουργούντα έργα ΑΠΕ σημαντικής ισχύος και υψηλής ποιότητας και εξασφαλίζει ένα μεγάλο χαρτοφυλάκιο αδειών αιολικών πάρκων σε τοποθεσίες με υψηλό αιολικό δυναμικό και εξασφαλισμένη πρόσβαση στο δίκτυο. Επιπλέον, η ΔΕΗ αυξάνει το μερίδιό της στο CCGT Αλεξανδρούπολης, ένα έργο σύγχρονης τεχνολογίας, που θα τροφοδοτεί με ενέργεια την εγχώρια αγορά αλλά και τις γειτονικές χώρες και θα διαδραματίσει κομβικό ρόλο και στην εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Με αφορμή την υπογραφή της συμφωνίας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ, κ. Γεώργιος Στάσσης, δήλωσε: «Η εξαγορά αυτή αποτελεί ένα νέο σημαντικό βήμα για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της ΔΕΗ στην εγχώρια αγορά, που στηρίζεται στην σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων και την αύξηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ. Με τη συμφωνία αυτή ενισχύουμε σημαντικά το εν λειτουργία αιολικό δυναμικό μας με σύγχρονα αιολικά πάρκα σε περιοχές με υψηλό αιολικό δυναμικό, μειώνοντας την μέση ηλικία του χαρτοφυλακίου μας. Η προσθήκη ενός διευρυμένου χαρτοφυλακίου αδειών ανά την επικράτεια επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο και την συνεισφορά του Ομίλου στην πράσινη μετάβαση της χώρας, που κατά πλειοψηφία αποτελείται από αιολικά έργα που διαφοροποιούν περαιτέρω τεχνολογικά το μείγμα μας. Ταυτόχρονα, επιβεβαιώνουμε την συνεργασία μας με τους Ομίλους Κοπελούζου και Σαμαρά για την ανάπτυξη του νεοαποκτηθέντος χαρτοφυλακίου, ομίλους με μακρά και διαπιστευμένη εμπειρία στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ.»

