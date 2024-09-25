Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου εξάμηνης διάρκειας, τα οποία θα μπορούν να προμηθευτούν και φυσικά πρόσωπα, προχωρά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί σήμερα για το ποσό των 500 εκατ. ευρώ. Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024.

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ.

Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

