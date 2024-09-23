Αύξηση 6,76% σημείωσαν οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας σε επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα από τον Μάιο έως και τον Αύγουστο του 2024, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αυξημένα κατά 2,97% είναι και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν εφέτος το καλοκαίρι σε επιχειρήσεις εστίασης και μεταφορών, καταλύματα και ταξιδιωτικά πρακτορεία.

Συνολικά έγιναν 9.059 έλεγχοι και επιβλήθηκαν 2.569 πράξεις προστίμων, ύψους 8.118.261 ευρώ.

Παράλληλα, υποβλήθηκαν 105 μηνύσεις και μηνυτήριες αναφορές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ακόμα μεγαλύτερη είναι η αύξηση των ελέγχων και των προστίμων στον τουριστικό τομέα σε βάθος διετίας και συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2022,

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.