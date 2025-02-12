Νομικού στον ΣΚΑΪ: Τι μας ανησυχεί από τη μετατόπιση στα επίκεντρα των σεισμών

Η συνεχής σεισμική δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων εντείνει την ανησυχία με την επιστημονική κοινότητα να μελετά επισταμένως τα φαινόμενα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Η Εύη Νομικού, καθηγήτρια στο εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας του ΕΚΠΑ μίλησε στον ΣΚΑΪ για τα τεκταινόμενα, αλλά και τις ανησυχίες των ειδικών, εξηγώντας τα δεδομένα των γραφημάτων πάνω στα οποία εργάζεται για να ενημερώσει τις αρχές της χώρας.

Η κα Νομικού έκανε λόγο για μια πολύ έντονα ενεργή, όσον αφορά τη σεισμική δραστηριότητα, περιοχή ανάμεσα στη Σαντορίνη και την Αμοργό, η οποία και έχει αποτυπωθεί στον σχετικό χάρτη που παρέθεσε.

«Για πάρα πολλά χρόνια μας απασχολεί γι'αυτό έχουμε πολλές διεθνείς ωκεανογραφικές αποστολές που συλλέγουμε δεδομένα», είπε χαρακτηριστικά.

Συνοψίζοντας πως σε περιοχή συγκαταλέγεται η Σαντορίνη, το ηφαιστειακό κέντρο της Νέας Καμμένης μέσα στην Καλντέρα και αντίστοιχα βορειανατολικά της Σαντορίνης έχουμε το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπο.

«Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει ενεργοποιηθεί ένας χώρος, βορειανατολικά του υποθαλάσσιου ηφαιστείου του Κολούμπο», είπε μεταξύ άλλων επισημαίνοντας το μεγάλο ρήγμα της Αμοργού που βρίσκεται στα νότια και σε συνέχεια από το ρήγμα της Ανύδρου το οποίο και έχει δώσει αυτό το πλήθος σεισμών τις τελευταίες ημέρες.

Όπως συνόψισε ο χάρτης αποτυπώνει πως στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν πολλές ενεργές ρηξιγενείς ζώνες και τα επίκεντρα των σεισμών εστιάζονται σε ένα συγκεκριμένο σημείο με πολλά ενεργά και μικρότερα ρήγματα.

Αναμφισβήτητα το γεγονός πως η συντριπτική πλειοψηφία των σεισμικών δονήσεων που έχουν σημειωθεί βρίσκονται κοντά στο ρήγμα που προκάλεσε τον μεγάλο σεισμό του 1956, προκάλεσε προβληματισμό κι ανησυχία αφού χθες παρατηρήθηκε μετατόπιση των επικέντρων βορειανατολικά εντούτοις σήμερα το πρωί παρατηρήθηκε εκ νέου μετατόπιση τους προς τα νότια.

Ετσι, σε δεύτερο χάρτη που αποτυπώνει τον υποθαλάσσιο χώρο και συμπεριλαμβάνει τόσο το ενεργό ηφαίστειο του Κολούμπο αλλά και ανενεργά ηφαίστεια κοντά σε αυτό και έχει γίνει η επανατοποθέτηση των νέων επικέντρων γίνεται αντιληπτό πως αυτά έχουν μετακινηθεί προς την Άνυδρο, δηλαδή σε μη ηφαιστειακό κομμάτι.

Σε κάθε περίπτωση, ο ηφαιστειακός χώρος, ακόμη και των μη ενεργών κρατήρων, έχει διάπυρο υλικό, δηλαδή το μάγμα κι ακόμη κι αν αυτό βρίσκεται σε πραγματικά πολύ μεγάλο βάθος, προτιμητέο είναι να μη διαταράσσεται.

«Σε όλη αυτή την περιοχή σαφώς μπορεί να υπάρχουν μετακινήσεις ρευστού υλικού που μπορούν να προκαλούν τους σεισμούς» είπε χαρακτηριστικά εξηγώντας ωστόσο πως αυτό δε συνεπάγεται κι έκρηξη.

Τέλος, σε τρίτο χάρτη που αποτελεί επί της ουσίας μια βαθιά τομογραφία του υπεδάφους, αποτυπώνονται όλα τα ρήγματα που έχουν ενεργοποιηθεί και μετακινούν συνεχώς τον υποθαλάσσιο πυθμένα προκαλώντας μικροσεισμικές δονήσεις αλλά το μάγμα βρίσκεται πολύ βαθιά κι έτσι μπορούμε να έχουμε μικρομετακινήσεις ρευστών οι οποίες δίνουν ώθηση στη μετακίνηση αυτών των ρηγμάτων χωρίς κίνδυνο έκρηξη.

Αυτό επί της ουσίας έχει προκαλέσει την εξύψωση και διαπλάτυνση της Καλντέρας.

Κληθείσα, τέλος, να εξηγήσει τον λόγο για τον οποίο σήμερα μιλάμε για ευρύτερη σεισμική εστία και όχι για ρήγμα υπογράμμισε πως όσο απομακρυνόμαστε από τα ηφαιστειακά κέντρα, οι διεργασίες είναι διαφορετικές και για αυτόν ακριβώς τον λόγο στο σεισμό του 1956 δεν είχε ενεργοποιηθεί το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπο.

Η κα Νομικού συνόψισε πως οι γεωλόγοι συμφωνούν με την εκτίμηση των σεισμολόγων ως προς το ότι τα ρήγματα που έχουν δημιουργηθεί δεν έχουν δυναμικότητα να δώσουν σεισμό μεγαλύτερο των 6 Ρίχτερ.

«Παρακολουθούμε πολύ καλά τη σεισμικότητα και τα επίκεντρα», δήλωσε τονίζοντας επίσης ότι είναι επιτακτική ανάγκη να παρακολουθούμε και το υποθαλάσσιο ηφαίστειο του Κολούμπο καθώς δεν πρέπει αυτή όλη η ενεργοποίηση να πάει μετακινηθεί προς αυτό και δυνητικά να το ενεργοποιήσει.

Οσον αφορά το ρήγμα της Αμοργού η καθηγήτρια παραδέχτηκε πως η επιστημονική κοινότητα ελπίζει να μη δει μετακίνηση των επικέντρων βορειανατολικά διότι το συγκεκριμένο ρήγμα είναι πολύ μεγάλο κι απαρτίζεται από πολλά τμήματα τα οποία θα μπορούσαν να σπάσουν και να μετακινήσουν τον υποθαλάσσιο πυθμένα και θα μπορούσε να δώσει μέχρι και σεισμό 8 Ρίχτερ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.