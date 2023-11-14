Επικό σκηνικό στον Πειραιά: Η νύφη πήγε στην εκκλησία με το... τρόλεϊ

Έναν ευφάνταστο τρόπο επέλεξε η νύφη για να πάει στην εκκλησία.

Συνοδευόμενη από τον πατέρα της, έφτασε στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου στα Καμίνια του Πειραιά, όχι με κάποιο πολυτελές ΙΧ, αλλά με το τρόλεϊ της γραμμής.

Πρόκειται για το μοναδικό ΜΜΜ που περνά από εκεί και αποτελεί σήμα κατατεθέν της εν λόγω γειτονιάς του Πειραιά.

Απανωτά ήταν τα φωτογραφικά φλας, ενώ κόρνες και έκπληκτοι πολίτες σταμάτησαν για να χαζέψουν το απροσδόκητο θέαμα μιας υπέρλαμπης νύφης να αποβιβάζεται από το μέσο μαζικής μεταφοράς.

Όπως ήταν αναμενόμενο το video έγινε viral

Πηγή: skai.gr

