Η υπερβολική ταχύτητα, η μη χρήση ζώνη ασφαλείας και η μη χρήση κράνους κατά την διάρκεια της οδήγησης, ήταν οι περισσότερες επικίνδυνες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν σε οδηγούς αυτοκινήτων και δικύκλων το πρώτο εξάμηνο του 2024 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Επίσης, ανάμεσα στις περισσότερο επικίνδυνες παραβάσεις που καταγράφηκαν και οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την ασφάλεια κατά την οδήγηση, ήταν η απουσία τεχνικού ελέγχου των οχημάτων, καθώς και η οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά.

Ακόμη, αξιοσημείωτος ήταν ο αριθμός των παραβατών οδηγών, που έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς κατά την οδήγηση και παραβίασαν τον κόκκινο σηματοδότη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Αστυνομίας σχετικά με τους ελέγχους, τα οποία παρουσιάζει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, καταγράφεται αύξηση των επικίνδυνων παραβάσεων που βεβαιώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2024 στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το πρώτο εξάμηνο του 2024 βεβαιώθηκαν στις τρεις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή στην Αχαΐα, στην Ηλεία και στην Αιτωλοακαρνανία, 21.681 επικίνδυνες παραβάσεις, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα του 2023 είχαν βεβαιωθεί 21.171 επικίνδυνες παραβάσεις.

Συγκεκριμένα οι 10 σημαντικότερες επικίνδυνες παραβάσεις ήταν οι παρακάτω:

10.784 για υπερβολική ταχύτητα

2.601 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

2.329 για μη χρήση κράνους

1.526 για μη έλεγχο ΚΤΕΟ

867 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά

821 για επικίνδυνους ελιγμούς κατά την οδήγηση

811 για παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη

594 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

340 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης

251 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων

Το πρώτο εξάμηνο του 2023

Όσον αφορά στο πρώτο εξάμηνο του 2023, είχαν βεβαιωθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας οι εξής 10 σημαντικότερες επικίνδυνες παραβάσεις:

10.260 για υπερβολική ταχύτητα

2.748 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

1.839 για μη χρήση κράνους

1.574 για μη έλεγχο ΚΤΕΟ

957 για παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη

929 για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά

759 για επικίνδυνους ελιγμούς κατά την οδήγηση

570 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας

338 για μη χρήση παιδικών καθισμάτων

256 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης

Έλεγχοι αλκοτέστ

Παράλληλα με τους ελέγχους για επικίνδυνες παραβάσεις, έγιναν και έλεγχοι διερεύνησης μέθης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομίας, το πρώτο εξάμηνο του 2024 πραγματοποιήθηκαν 28.340 αλκοτέστ και εντοπίστηκαν 846 οδηγοί, οι οποίοι ήταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2023 πραγματοποιήθηκαν 26.585 αλκοτέστ και εντοπίστηκαν 1.006 οδηγοί, οι οποίοι οδηγούσαν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία και με δεδομένο ότι οι έλεγχοι ήταν περισσότεροι, καταγράφηκε μείωση του αριθμού των οδηγών που είχαν υπερβεί το όριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

