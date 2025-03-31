Ανοιξε σήμερα στις 08:00 το πρωί η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με το Επίδομα Παιδιού.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους μέσω της πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ ή του ΟΠΕΚΑ χρησιμοποιώντας τους κωδικούς Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2023.

Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2024.

Προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος είναι η φοίτηση των παιδιών στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου 2025.

Πώς γίνεται η συμπλήρωση της φόρμας

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

- τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

- η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά.

Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί.

Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

