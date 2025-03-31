Σε ποινή φυλάκιση 5 ετών και χρηματική ποινή 15.000 ευρώ χωρίς κανένα ελαφρυντικό καταδικάστηκε ένας Έλληνας, που μεταπουλούσε πειρατικές συνδρομές, με απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ευβοίας, στις 27 Μαρτίου. Είναι η δεύτερη καταδικαστική απόφαση μέσα σε διάστημα λίγων ημερών.

Προηγήθηκε μια παρόμοια πολύωρη ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θράκης στην Κομοτηνή, αναφορικά με υπόθεση πειρατείας. Κατηγορούμενος ήταν επίσης ένας Έλληνας ο οποίος καταδικάστηκε σε 5 χρόνια και 6 μήνες κάθειρξη για το αδίκημα του Ν. 2121/1993 (πειρατεία) και του Π.Δ. 343/2002 (διακίνηση παράνομου εξοπλισμού). Αναστέλλουσα δύναμη επί των ποινών αναγνώρισαν τα δικαστήρια μόνο σε περίπτωση ασκήσεως εφέσεως εκ μέρους των καταδικασθέντων και στις δύο περιπτώσεις.

Την ίδια στιγμή, μετά τη σύλληψη δύο ατόμων στο Κιλκίς πριν λίγες εβδομάδες, οι οποίοι έκαναν χρήση πειρατικής τηλεόρασης προς θέαση των πελατών τους σε καφετέρια, έρχεται σαφάρι των αρχών και της ΑΑΔΕ για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρησιμοποιούν παράνομες συνδρομές.

Με το νέο νόμο επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 1.500 ευρώ για κάθε παράβαση, είτε είναι πειρατική, είτε οικιακή συνδρομή. Όποιος τελεί τις παραπάνω πράξεις με σκοπό άμεσο ή έμμεσο εμπορικό οικονομικό όφελος υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ για κάθε παράβαση.

Σε περίπτωση υποτροπής, τα διοικητικά πρόστιμα αυξάνονται, αντίστοιχα, για κάθε παράβαση σε 1.500 ευρώ στις περιπτώσεις προσβολής για ιδιωτική χρήση, σε 3.000 ευρώ στις περιπτώσεις προσβολής με δημόσια παρουσίαση σε κοινό σε χώρους πάσης φύσεως και σε 10.000 ευρώ στις περιπτώσεις προσβολής με σκοπό άμεσο ή έμμεσο εμπορικό οικονομικό όφελος.

