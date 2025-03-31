Δύσκολες ώρες περνούσε ένα ανήλικο κορίτσι σε Γυμνάσιο της Θεσσαλονίης καθώς ένας συμμαθητής της έστελνε σε φίλους του, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, γυμνές φωτογραφίες της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία της ανήλικης παθούσας στην αστυνομία.

Όπως κατήγγειλε η μαθήτρια γυμνασίου, επρόκειτο για φωτογραφίες που είχαν περιέλθει στην κατοχή του δράστη και μόλις αντιλήφθηκε τη διακίνησή τους σε άτομα του σχολικού περιβάλλοντος απευθύνθηκε στην αστυνομία.

Εις βάρος του ανήλικου, που θα κληθεί να λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη, σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Στο μεταξύ, απειλές, σωματικές βλάβες και εξύβριση από συμμαθήτριές της κατήγγειλε ότι υπέστη ένα άλλο ανήλικο κορίτσι, στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, οι τρεις καταγγελλόμενες δράστιδες φαίνεται να παραβίασαν τον προσωπικό της λογαριασμό σε δημοφιλή εφαρμογή του Διαδικτύου.

Από την αστυνομία ξεκίνησαν έρευνες που οδήγησαν στην ταυτοποίηση των τριών ανηλίκων κοριτσιών και εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες κατά ανήλικου, απειλή, εξύβριση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Για τις δύο παραπάνω υποθέσεις επιλήφθηκαν τα τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων των περιοχών Δέλτα και Κορδελιού - Ευόσμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.