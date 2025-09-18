Συγκέντρωση και πορεία στη μνήμη του Παύλου Φύσσα θα γίνει σήμερα στο Κερατσίνι, καθώς συμπληρώνονται 12 χρόνια από τη δολοφονία του μουσικού από τον Γιώργο Ρουπακιά.

Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, οι σταθμοί του Μετρό "Κορυδαλλός" και "Μανιάτικα" θα κλείσουν σήμερα, Πέμπτη, στις 15:30.

Οι συρμοί θα διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω διεξαγωγής εκδηλώσεων στη μνήμη του Παύλου Φύσσα σε Νίκαια και Κερατσίνι από τις 14.00 ως τις 23.00 δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση των οχημάτων σε οδούς και λεωφόρους περιοχών Δήμων Νίκαιας - Αγ. Ι. Ρέντη και Κερατσινίου - Δραπετσώνας ως εξής:

Λεωφ. Σαλαμίνος, στο τμήμα της από τη Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Ακροπόλεως,

Λεωφ. Π. Ράλλη, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ακροπόλεως και Τζαβέλλα,

Π. Φύσσα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Γρ. Λαμπράκη έως τη Λεωφ. Σαλαμίνος,

Τζαβέλλα, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Π. Ράλλη και της οδού Ηλιουπόλεως,

Ηλιουπόλεως, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών,

Καρακουλουξή, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Γερβασίου Γρεβενών.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη στάθμευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πηγή: skai.gr

