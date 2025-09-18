Μέλος του ISIS δήλωσε ο 32χρονος που συνελήφθη για εμπρησμό στον Υμηττό και παρενόχληση δύο ανηλίκων και μιας 58χρονης γυναίκας στο Αιγάλεω.

Όπως ισχυρίστηκε χτες, Τετάρτη, στους αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έβαλε φωτιές γιατί ήταν δήθεν μέλος του Ισλαμικού Κράτους, ενώ ισχυρίστηκε πως κάποιος σε μεγαλύτερη βαθμίδα από τον ίδιο, του έδινε τις εντολές να κάνει εμπρησμούς, έναντι 100 ευρώ.

Όταν του ζήτησαν να περιγράψει τον άνθρωπο που το έδινε δήθεν εντολές να βάλει φωτιές, είπε πως «δεν είναι άνθρωπος, είναι προφήτης», από το Παγκράτι.

Η ΕΥΠ έχει ενημερωθεί σχετικά και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, στην πλατφόρμα που είναι καταγεγραμμένα τα μέλη του ISIS, δεν φαίνεται να υπάρχει το όνομα του δράστη.

Ως προς το παρελθόν του, ο 32χρονος φαίνεται πως είχε περάσει το 2024 από τα τουρκικά παράλια στην Κω και είχε καταγραφεί ως υπήκοος Συρίας, Παλαιστινιακής καταγωγής κι εφόσον προέρχονταν από εμπόλεμη ζώνη, του δόθηκε πολιτικό άσυλο, το οποίο σημειώνεται πως αίρεται μετά από απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη.

Μάλιστα, ήταν γνωστός στις Αρχές για διάφορα αδικήματα ενώ περασμένο Μάιο είχε συλληφθεί για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος αλλοδαπού στο κέντρο της Αθήνας και ήταν έξω με περιοριστικούς όρους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.