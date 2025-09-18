Θυελλώδεις άνεμοι έπληξαν τον Βόλο και τις γύρω περιοχές από το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Δέντρα ξεριζώθηκαν, κάδοι απορριμμάτων μετακινήθηκαν και ζημιές στο ηλεκτρικό δίκτυο άφησαν περιοχές χωρίς ρεύμα.

Η Πυροσβεστική και η Αστυνομία δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις για κάδους που μετακινήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους, δημιουργώντας κινδύνους σε δρόμους, όπως στο πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνου και στην περιφερειακή οδό Βόλου, σύμφωνα με το taxydromos.gr.

Πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν στην οδό Ζάχου με Αχιλλοπούλου και στην οδό Μακρυνίτσης δίπλα στο σχολείο. Στην περιοχή Άλλη Μεριά, πλατάνια ξεριζώθηκαν και έπεσαν πάνω σε κολώνες του ΔΕΔΔΗΕ, προκαλώντας ζημιές στο δίκτυο και διακοπή ρεύματος σε τμήματα της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων καταστημάτων εστίασης, αναφέρει το τοπικό μέσο.

Επίσης, στις Αλυκές, ένα δέντρο τυλίχθηκε στις φλόγες, πιθανότατα λόγω κατάρρευσης καλωδίων, με την Πυροσβεστική να επεμβαίνει άμεσα για την κατάσβεση.

Συνολικά, η Πυροσβεστική δέχτηκε κλήσεις για 6 κοπές δέντρων στον Βόλο και μια στη Σκιάθο.

Πηγή: skai.gr

