Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα δημιουργούνται σε πολλούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου της Αττικής.

Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί στην κάθοδο της Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας λόγω καραμπόλας τριών οχημάτων στη δεξιά λωρίδα. Επίσης, παρατηρείται κυκλοφοριακό πρόβλημα από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ.

Ακινητοποιημένο είναι και το ανοδικό τμήμα του Κηφισού από την Αιγάλεω προς τη γέφυρα Αχαρνών.

Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Σκαραμαγκά, στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας ανάμεσα σε Ψυχικό και Αμπελόκηπους, στην άνοδο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κατεχάκη προς τον Καρέα, στην παραλιακή ανά τμήματα καθώς και στα δυο ρεύματα της Αττικής Οδού προς τον κόμβο Κηφισίας.

Πηγή: skai.gr

