Έπεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας η Κεραία των Μεσαίων και Βραχέων Κυμάτων Εκπομπής της ΕΡΤ στην περιοχή της Σούδας Χανίων. Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία, τεχνικοί και στελέχη της ΕΡΑ Χανίων προκειμένου να διερευνηθεί, σε πρώτο επίπεδο, η αιτία της πτώσης της κεραίας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τα χοντρά συρμάτινα καλώδια που συγκρατούσαν τον ογκώδη ιστό φέρεται να είναι κομμένα και γίνεται λόγος ακόμα και για δολιοφθορά.

Για ολοφάνερη πράξη δολιοφθοράς έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος αθαριότητας του Δήμου Χανίων, Μιχάλης Τσουπάκης, ο οποίος βρέθηκε στο χώρο όπου μαζί με τεχνικούς και αστυνομικούς.

Όπως δήλωσε στο Zarpa Radio 89,6 «η κεραία που έχει ύψος 88 μέτρα έχει πέσει κάτω. Η ΕΡΤ δε γνωρίζει κάτι. Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν δολιοφθορά ωστόσο οι ειδικοί θα μας πουν ακριβώς τι έχει γίνει».

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αντιδημαρχός είπε: «διαπιστώσαμε ότι τα επιτόνια είναι κομμένα από τη μία πλευρά με εργαλείο, οπότε η κεραία έπεσε από την άλλη πλευρά. Φυσικά θα γίνουν έλεγχοι από κλιμάκιο της ΕΡΤ όμως όποιος δει τα συρματόσχοινα θα καταλάβει πως έχουν κοπεί».

Από την πλευρά του ο τέως δήμαρχος Σούδας Γιάννης Περάκης δεν συμμερίζεται τα περί δολιοφθοράς και ζητά να γίνουν έλεγχοι σχετικά με τις χωματουργικές εργασίες που γίνονταν «επί δύο μήνες με μπουλντόζα και που δεν υπήρχε», όπως ισχυρίζεται, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «κανένας έλεγχος, ώστε να διαπιστωθεί αν οι βάσεις στήριξης της κεραίας είχαν δεχτεί καταπόνηση ή κάποιο τραυματισμό».

Εδώ και καιρό το οικόπεδο που βρίσκεται η κεραία το διεκδικεί, από την ΕΡΤ, ο δήμος Χανιών - καθώς η κεραία ήταν ανενεργή και είχε ξεκινήσει προσπάθεια για την εκμετάλλευση του μέρους - και για το λόγο αυτό βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη.

Παράλληλα για την ύπαρξη της κεραίας αντιδρούν και οι κάτοικοι της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.