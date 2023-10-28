Ιλίσια: Έκρηξη από γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας

Του Μάκη Συνοδινού



Έκρηξη από γκαζάκια σημειώθηκε σε είσοδο πολυκατοικίας στα Ιλίσια, στην οδό Πρεμετής 16, όπου πληροφορίες αναφέρουν ότι διαμένει βουλευτής του κόμματος Σπαρτιάτες.

Οι αστυνομικές αρχές που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν 4 γκαζάκια, ωστόσο εξερράγη μόνο το ένα, προκαλώντας φθορές στην είσοδο της πολυκατοικίας. Ακόμη εντοπίστηκε ένα δοχείο με εύφλεκτο υλικό.

Πηγή: skai.gr

