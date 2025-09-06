Επεισόδια στο Σύνταγμα μετά τη συγκέντρωση για τα Τέμπη

Επεισόδια ξέσπασαν στην Πλατεία Συντάγματος μετά το τέλος της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε από τον σύλλογο πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ειδικότερα, μετά το τέλος των ομιλιών, μια ομάδα ατόμων που βρισκόταν στην πάνω πλευρά της Πλατείας Συντάγματος, πέταξε περίπου 10 βόμβες μολότοφ, ενώ οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν κάνοντας χρήση χημικών.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ πριν την έναρξη της συγκέντρωσης, κατά τη διάρκεια των προέλεγχων έγιναν 26 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 4 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Ειδικότερα, οι συλληφθέντες είχαν στην κατοχή τους, μεταξύ άλλων, εμπρηστικούς μηχανισμούς, ναρκωτικά και σουγιάδες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο προελέγχων που πραγματοποιούσε η διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και Ομάδα ΔΙΑΣ, συνελήφθη ένας 20χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 5 εμπρηστικοί μηχανισμοί, Full Face και γάντια, καθώς και ένας 17χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε σφυρί έκτακτης ανάγκης λεωφορείου. Ένας ακόμη, τρίτος, συνελήφθη με μάσκα και γάντια.

Παράλληλα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ προχώρησαν σε μία ακόμη σύλληψη ανηλίκου, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν μαχαίρι και ναρκωτικά, ενώ κατευθυνόταν προς τη συγκέντρωση για τα Τέμπη.

