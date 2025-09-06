Λογαριασμός
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Σύνταγμα λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας συγγενών των θυμάτων των Τεμπών

Ο σύλλογος πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη πραγματοποιεί τη συγκέντρωση με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για το πολύνεκρο δυστύχημα

Συγκέντρωση για τα Τέμπη

Σε εξέλιξη είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πλατεία Συντάγματος λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιείται από τον σύλλογο πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας για το πολύνεκρο δυστύχημα.

Ειδικότερα, αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Αμαλίας από την συμβολή της με την οδό Αθανασίου Διάκου.

Υπενθυμίζεται ότι με εντολή της ΕΛΑΣ παραμένει κλειστός από τις 4 το απόγευμα ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα και οι συρμοί διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

