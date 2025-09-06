Προσαγωγές και συλλήψεις στο κέντρο της Αθήνας

Σε δύο συλλήψεις νεαρών προχώρησε η Αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας, λίγο πριν την έναρξη της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας στην Πλατεία Συντάγματος για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο προελέγχων που πραγματοποιούσε η διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής και Ομάδα ΔΙΑΣ, συνελήφθη ένας 20χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 5 εμπρηστικοί μηχανισμοί, Full Face και γάντια, καθώς και ένας 17χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκε σφυρί έκτακτης ανάγκης λεωφορείου. Ένας ακόμη, τρίτος, συνελήφθη με μάσκα και γάντια.

Παράλληλα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ προχώρησαν σε μία ακόμη σύλληψη ανηλίκου, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν μαχαίρι και ναρκωτικά, ενώ κατευθυνόταν προς τη συγκέντρωση για τα Τέμπη.

Συνολικά, έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 25 προσαγωγές.

Πηγή: skai.gr

