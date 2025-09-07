Επεισόδια μετά τη συγκέντρωση για τα Τέμπη στην Αθήνα - 23 συλλήψεις

Επεισόδια σημειώθηκαν χτες, Σάββατο στο Σύνταγμα, μετά την ολοκλήρωση της συγκέντρωσης για τα Τέμπη.

Συγκεκριμένα, κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ εναντίον των αστυνομικών στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, οι οποίοι απάντησαν με χρήση χημικών.

Συνολικά έγιναν 30 προσαγωγές, εκ των οποίων οι 23 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και 2 ανήλικοι.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρξε μικρή ένταση σε δρόμους των Εξαρχείων, καθώς σε 3 περιστατικά νεαροί πέταξαν αντικείμενα κατά αστυνομικών και έβαλαν φωτιές σε κάδους απορριμμάτων. Μάλιστα σε μια περίπτωση πέταξαν και φωτοβολίδα.

Ειδικότερα, στις 23.10 ομάδα ατόμων πέταξε φωτοβολίδα σε διμοιρία των ΜΑΤ επί της οδού Τσαμαδού.

Στις 23.30 στην οδό Αραχώβης και Θεμιστοκλέους στα Εξάρχεια έβαλαν φωτιά σε κάδους.

Στις 23.50 στη Στουρνάρη και Σπύρου Πάτση άγνωστοι πέταξαν αντικείμενο σε διμοιρία των ΜΑΤ.

Από τα επεισόδια δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Πηγή: skai.gr

