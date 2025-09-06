Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας - Άνοιξε ο σταθμός «Σύνταγμα»

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, που είχαν εφαρμοστεί λόγω της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Συντάγματος από τον σύλλογο πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Παράλληλα, άνοιξε ο σταθμός «Σύνταγμα» του μετρό, που είχε κλείσει λόγω της συγκέντρωσης.



Πηγή: skai.gr

