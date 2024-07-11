Όπλα αναισθητοποίηση ζώων κατηγορείται ότι εισήγαγε και διέθετε προς πώληση, μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος, μία 52χρονη ιδιοκτήτρια επιχείρησης με είδη εκτροφής ζώων, η οποία συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη.

Προηγήθηκαν έλεγχοι του Τμήματος Όπλων και Εκρηκτικών της Υποδιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ενώ στο συγκεκριμένο ηλεκτρονικό κατάστημα εντοπίστηκαν καταχωρίσεις που αφορούσαν στην πώληση των συγκεκριμένων όπλων, υπό τη μορφή πιστολιού και τυφεκίου, όπως επίσης περιφερειακά εξαρτήματα αυτών, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ακολούθησε έρευνα στο φυσικό κατάστημα, αλλά και σε παρακείμενη αποθήκη, σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, όπου μεταξύ άλλων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα τυφέκιο, που λειτουργεί με αέριο και χρησιμοποιείται για την αναισθητοποίηση, εκδίωξη, ακινητοποίηση ή θανάτωση ζώων, 16 αμπούλες προωθητικού αερίου, 32 σύριγγες «βελάκια», 75 φυσίγγια σύριγγας (βελόνες μετά παρελκόμενων) και πλήθος άλλων εξαρτημάτων που σχετίζονται με πυρομαχικά για τα παραπάνω όπλα.

Η δικογραφία, κατά πληροφορίες, καταλογίζει στην 52χρονη ότι εισήγαγε παράνομα από τη Γαλλία τα συγκεκριμένα όπλα και ακολούθως τα εμπορεύονταν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

