Αυξημένες κατά 23,26% είναι οι εισαγωγές φρούτων και λαχανικών τους πέντε πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων Λαχανικών και Χυμών INCOFRUIT-HELLAS.

Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 383.324 τόνους φρούτων και λαχανικών το πεντάμηνο του τρέχοντος έτους έναντι των 310.979 τόνων του ίδιου διαστήματος του περασμένου έτους.

Όπως ανέφερε σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Ειδικός Σύμβουλος του Συνδέσμου, Γιώργος Πολυχρονάκης οι τάσεις αυτές δείχνουν την «συνεχή ανάπτυξη του ξένου ανταγωνισμού τόσο στην χώρα μας όσο και στις λοιπές κοινοτικές αγορές».

Σημειώνει επίσης ότι «είναι απαραίτητο τα φρούτα και λαχανικά που προέρχονται από τρίτες χώρες, να πληρούν τις ίδιες ποιοτικές προδιαγραφές που απαιτούνται για τους παραγωγούς της ΕΕ, με ίσες συνθήκες εργασίας και ίδια χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων» υπογραμμίζοντας ότι οι ελληνικές ελεγκτικές αρχές θα πρέπει να πραγματοποιούν «αυστηρούς ελέγχους για τήρηση των εμπορικών προδιαγραφών ποιότητας και μη ύπαρξης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα εισαγόμενα προϊόντα στην ελληνική αγορά με παράλληλη διασφάλιση της μη "ελληνοποίησης" τους».

Σύμφωνα με τα στοιχεία οι εισαγωγές του πενταμήνου στα κυριότερα προϊόντα διαμορφώθηκαν ως εξής:

- 195.572 τόνοι πατάτες έναντι 142.347 τόνων το 2023 (+37,39%), προερχόμενες κυρίως από Αίγυπτο, Κύπρο, Γαλλία και Γερμανία.

- 117.569 τόνοι μπανάνες έναντι 106.088 το 2023 (+10,82%) προερχόμενες από Ισημερινό, Κόστα Ρίκα και Κολομβία.

- 8.239 τόνοι κρεμμύδια, έναντι 19.040 πέρυσι (μείωση 56,73%) προερχόμενα από Αυστρία, Ολλανδία, Αίγυπτος, Γερμανία και Περού.

-1.392 τόνοι ντομάτας έναντι 1.002 τόνων το 2023 (+ 38,92%) προερχόμενες από Τουρκία, Γερμανία και Ολλανδία

- 2.213 τόνοι πιπεριές/γλυκοπιπεριές έναντι 1.617 τόνων. το 2023 (+36,86%) προερχόμενες κυρίως από Ιορδανία, Ισραήλ, Μπαγκλαντές και Ισπανία.

- 11.893 τόνοι μήλων έναντι 4.343 πέρυσι (+173,84%) προερχόμενα από Βόρεια Μακεδονία και ακολουθούν Ιταλία και Πολωνία

- 2.808 τόνοι αβοκάντο έναντι 1.977 πέρυσι (+42,03%) προερχόμενα από Ολλανδία, Ισραήλ και Κύπρος

- 1.348 τόνοι ακτινίδια έναντι 203 πέρυσι (+564,04%) προερχόμενα από Ιράν, Ιταλία και Ισπανία .

- 4.329 τόνοι λεμόνια έναντι 2.418 το 2023 (+79,03%) προερχόμενα από Τουρκία, Αίγυπτος, Ισπανία, Αργεντινή και Ολλανδία

- 3.700 τόνοι αχλάδια έναντι 1.800 το περασμένο έτος (+105,56%) προερχόμενα από Ιταλία και ακολουθούν Ολλανδία, Νότια Αφρική και Αργεντινή.

- 5.961 τόνοι μανιτάρια έναντι 5.716 πέρυσι (+4,29%) προερχόμενα από Πολωνία, Ρουμανία και Ολλανδία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

