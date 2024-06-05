Η ΔΕΗ συνοδοιπόρος του Φεστιβάλ Αθηνών -Επιδαύρου 2024

Με ένα πλούσιο, πολυσυλλεκτικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα και με σημαντικές νέες συνεργασίες το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024 σήκωσε αυλαία το Σάββατο 1 Ιουνίου.

Με το βλέμμα στραμμένο στην επέτειο των 70 χρόνων διαδρομής του, το 2025, το Φεστιβάλ φέτος παρουσιάζει 93 παραγωγές, σε 85 ημέρες, με τη συμμετοχή περίπου 2.500 περφόρμερ και δημιουργών από κάθε γωνιά της γης.

Παραστάσεις θεάτρου, χορού, συναυλίες, περφόρμανς, συζητήσεις και πολλά άλλα φιλοξενούνται από την Πειραιώς 260 ως το Ηρώδειο και τα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου με αστέρες διεθνούς βεληνεκούς αλλά και νέα ονόματα που βρίσκονται στην αιχμή της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Οι παραστάσεις του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024 εστιάζουν στις προκλήσεις της συμβίωσης στις σύγχρονες κοινωνίες, απαντώντας στο διπλό ερώτημα «Πώς να ζήσουμε τη ζωή μας; Πώς να αντέξουμε τη ζωή μας;». Θέματα όπως η δημοκρατία,

η δικαιοσύνη, η συμπερίληψη και η συμμετοχή στα κοινά βρίσκονται στο επίκεντρο ενός καλλιτεχνικού προγράμματος, πολυφωνικού και γεμάτου αληθινή ομορφιά.

Το Φεστιβάλ θέλει ενέργεια



Συνοδοιπόρος του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φέτος είναι η ΔΕΗ, που ως Μεγάλος Χορηγός στηρίζει ενεργά τον σπουδαίο πολιτιστικό θεσμό της χώρας, αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία του πολιτισμού στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο.

Η ΔΕΗ υποστηρίζει όλους και όσα μας οδηγούν σε ένα μέλλον γεμάτο πολιτισμό, ενισχύει τον πολιτιστικό πλούτο και τη διαπολιτισμική ανταλλαγή, προωθώντας παράλληλα την καλλιτεχνική ποικιλομορφία.

Με την πεποίθηση ότι η τέχνη δεν θα πάψει ποτέ να αποτελεί τη πηγή έμπνευσης μιας ολόκληρης κοινωνίας, η ΔΕΗ βρίσκεται στο πλευρό του Φεστιβάλ. Ως αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνικού και οικονομικού ιστού της χώρας στηρίζει κάθε μορφή δημιουργικής έκφρασης και προβάλλει την καλλιτεχνική δημιουργία ως μέσο κοινωνικής ευαισθητοποίησης και αλλαγής.

Μέσα από τη συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2024, η ΔΕΗ επενδύει σε έναν θεσμό που αναδεικνύει τον πολιτισμό ως θεμελιώδη παράγοντα προόδου και ευημερίας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να συμβάλλει ενεργά στη

δημιουργία ενός καλύτερου αύριο για όλους, όπου ο πολιτισμός διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Πηγή: skai.gr

