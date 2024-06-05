Επενδύσεις ύψους 9 δισ. ευρώ, κυρίως σε πράσινες μορφές ενέργειας και την αναβάθμιση των δικτύων διανομής, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη περιλαμβάνει το τριετές business plan του Ομίλου ΔΕΗ για την περίοδο 2024-2026.

Στο ίδιο διάστημα ο Όμιλος ΔΕΗ έχει θέσει ως στόχο να διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ σε 8,9 GW, με τις ΑΠΕ να αντιπροσωπεύουν το 68% της συνολικής ισχύος της εταιρείας.

Παράλληλα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του Ομίλου ΔΕΗ θα αυξηθεί στα 13,1 GW, παρόλη την απόσυρση λιγνιτικών (έως το 2026 θα μηδενιστεί η παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη), φυσικού αερίου και πετρελαϊκών μονάδων ισχύος 2,8 GW. Με αυτές τις επενδύσεις, η ΔΕΗ στοχεύει να μειώσει τις άμεσες εκπομπές CO2 κατά 75% έως το 2026, σε σχέση με το 2019, καθιστώντας την παραγωγή ενέργειας πιο πράσινη.

Αυτά επισημαίνει η ΔΕΗ σε ανακοίνωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, σημειώνοντας ότι η στροφή προς τις ΑΠΕ βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής του Ομίλου "με στόχο να μετατραπεί σε κορυφαία εταιρεία καθαρής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη".

Η ΔΕΗ υπενθυμίζει τις κυριότερες επιδόσεις στον τομέα της πράσινης μετάβασης υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων ότι:

Μείωσε τις άμεσες εκπομπές CO2 από τις λιγνιτικές μονάδες παραγωγής κατά 74% από 16,9 εκατ. τόνους το 2019 σε 4,4 εκατ. τόνους το 2023. Η παραγωγή από λιγνίτη μειώθηκε περαιτέρω κατά 27% στο πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα για το 2023.

Αύξησε κατά 39% την παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές σε σχέση με το 2019, ενώ παράλληλα σημείωσε αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ κατά 1,3GW, από 3,3GW το 2019 σε 4,6GW το 2023.

Ολοκλήρωσε την εξαγορά των δραστηριοτήτων της Enel Ρουμανίας, βασικού παίκτη στην αγορά ενέργειας της Ρουμανίας με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 600 MW μόνο από ΑΠΕ και με επιπλέον 5 GW ΑΠΕ σε πορεία υλοποίησης. Η PPC Romania, όπως είναι πλέον το νέο όνομα της εταιρείας, διαθέτει αιολικά πάρκα στις περιοχές με το καλύτερο αιολικό δυναμικό στη χώρα καθώς και φωτοβολταϊκά πάρκα τελευταίας τεχνολογίας.

Ανέλαβε τη χρηματοδότηση και υλοποίηση αντιπλημμυρικών παρεμβάσεων των καμένων εκτάσεων σε περιοχές της Πάρνηθας, μία επένδυση ύψους Euro2,5 εκατ..

Συμβάλλει στην επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης στη χώρα με το brand ΔΕΗ blue, ανταποκρινόμενη πλήρως στη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος. Το δίκτυο δημόσιων φορτιστών ΔΕΗ blue έχει ξεπεράσει τα 2200 σημεία φόρτισης πανελλαδικά στα οποία η ενέργεια προέρχεται από ΑΠΕ.

Τηρεί τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της και συνεργάζεται με Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, συμμετέχοντας σε σειρά δράσεων με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση της ρύπανσης. Το #projectposeidon αποτελεί την πιο πρόσφατη σύμπραξη του Ομίλου ΔΕΗ με την Εναλεία για τον καθαρισμό της επιβαρυμένης περιοχής γύρω από το Σούνιο και το Λαύριο από πλαστικά και εγκαταλειμμένα αλιευτικά δίχτυα, κατά την οποία συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 25.000 κιλά απορριμμάτων, κυρίως από τον βυθό της θάλασσας.

Συνεχίζει να επενδύει και να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες πράσινης ενέργειας στους πελάτες της, όπως η υπηρεσία GreenPass που εγγυάται πως όση ποσότητα ενέργειας καταναλώνουν στο σπίτι τους, τόση παράγεται και δεσμεύεται για αυτούς από Ανανεώσιμες Πηγές. Επιπλέον, προσφέρει τις λύσεις ΔΕΗ myenergy Solar για φωτοβολταϊκά στο σπίτι και ΔΕΗ myEnergy HeatPump, το πιο αποδοτικό και οικονομικό σύστημα θέρμανσης με αντλίες θερμότητας.

Τέλος, συμβάλλει με μία σειρά από δράσεις, στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.