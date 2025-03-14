Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 14 Μαρτίου

Σήμερα, 14 Μαρτίου, Β΄ Χαιρετισμοί, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσίου Βενέδικτου, Αγίων Βασιλείου και Ευφρασίου των Μαρτύρων.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
Βενέδικτος, Βενεδίκτη, Βενεδικτίνη, Βενεδικτίνα
Ευφράσιος, Ευφράσης, Ευφράσας, Φράσας, Φράσιος, Φράσης
Ματθίλντη, Ματίλντα, Ματθίλδη, Μαθίλδη, Θίλδη, Θίλδα, Τίτα
Παγκόσμιες ημέρες
Παγκόσμια Ημέρα της Σταθεράς π
Ανατολή ήλιου: 06:37
Δύση ήλιου: 18:31
Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 54 λεπτά
