Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 14 Μαρτίου

Σήμερα, 14 Μαρτίου, Β΄ Χαιρετισμοί, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσίου Βενέδικτου, Αγίων Βασιλείου και Ευφρασίου των Μαρτύρων.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:



Βενέδικτος, Βενεδίκτη, Βενεδικτίνη, Βενεδικτίνα

Ευφράσιος, Ευφράσης, Ευφράσας, Φράσας, Φράσιος, Φράσης

Ματθίλντη, Ματίλντα, Ματθίλδη, Μαθίλδη, Θίλδη, Θίλδα, Τίτα



Παγκόσμιες ημέρες



Παγκόσμια Ημέρα της Σταθεράς π

Ανατολή ήλιου: 06:37



Δύση ήλιου: 18:31

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 54 λεπτά

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.