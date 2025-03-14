Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα 14 Μαρτίου

Σε ποιους θα ευχηθείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους - Παγκόσμια Ημέρα της Σταθεράς π - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 54 λεπτά

Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 14 Μαρτίου

Σήμερα, 14 Μαρτίου, Β΄ Χαιρετισμοί, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Οσίου Βενέδικτου, Αγίων Βασιλείου και Ευφρασίου των Μαρτύρων.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Βενέδικτος, Βενεδίκτη, Βενεδικτίνη, Βενεδικτίνα
Ευφράσιος, Ευφράσης, Ευφράσας, Φράσας, Φράσιος, Φράσης
Ματθίλντη, Ματίλντα, Ματθίλδη, Μαθίλδη, Θίλδη, Θίλδα, Τίτα

Παγκόσμιες ημέρες

Παγκόσμια Ημέρα της Σταθεράς π
Ανατολή ήλιου: 06:37


Δύση ήλιου: 18:31

Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 54 λεπτά

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark