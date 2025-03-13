Σύλληψη καταζητούμενου από τη Ρωσία στη Θεσσαλονίκη

Συνελήφθη άνδρας αλλοδαπός στη Θεσσαλονίκη, τις πρώτες πρωινές, καταζητούμενος από τις διωκτικές αρχές της Ρωσίας, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων.

Ο καταζητούμενος αναζητείτο από τις διωκτικές αρχές της Ρωσίας, προκειμένου να δικαστεί για τα αδικήματα της συνέργειας σε απόπειρα απάτης μεγάλης κλίμακας, διαπραχθείσα από εγκληματική ομάδα, της σκοπούμενης ψευδούς κατάθεσης καθώς και της πρόκλησης ζημιάς σε ιδιοκτησία άλλου.

Τα αδικήματα αυτά αποτελούν αξιόποινες πράξεις και κατά την ελληνική ποινική νομοθεσία (απόπειρα απάτης και χρήση πλαστού εγγράφου).

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

