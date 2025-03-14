Εξαφάνιση δύο κοριτσιών από το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων στην Πάτρα

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αστυνομικές Αρχές της Πάτρας, για την εξαφάνιση δύο ανήλικων κοριτσιών, 14 και 15 ετών αντίστοιχα, από το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων, στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα.

Τα ανήλικα κορίτσια έχουν να δώσουν σημεία ζωής από το απόγευμα της Τρίτης.

Οι Αρχές να διενεργούν εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό τους, ενώ ALERT εκδόθηκε από το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Στην ανακοίνωσή του, το «Χαμόγελο του Παιδιού» αναφέρει:

Στις 11/03/2025 και ώρα 19:00, εξαφανίστηκαν από χώρο παιδικής προστασίας στην περιοχή της Πάτρας, η Βαλεντίνα Κ,14 ετών και η Ελένη Ο, 15 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων των ανήλικων, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Η Βαλεντίνα Κ. έχει ύψος 1,55 μ., έχει βάρος 55 κιλά, έχει μαύρα μακριά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο φούτερ, μαύρο κολάν, μαύρο μπουφάν και παντόφλες.

Η Ελένη Ο. έχει ύψος 1,65 μ., έχει βάρος 55 κιλά, μαύρα μακριά μαλλιά και καστανά μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο φούτερ, μαύρο κολάν και άσπρες παντόφλες.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

