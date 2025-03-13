Κατατέθηκαν στη Βουλή οι ρυθμίσεις για την δημιουργία ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής με την ονομασία «mystreet», μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα σε πολίτες που διαπιστώνουν την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων χώρων να υποβάλλουν καταγγελία προς την αρμόδια ελεγκτική αρχή.

Η εν λόγω εφαρμογή αναπτύσσεται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι δωρεάν και εγκαθίσταται σε «έξυπνες» συσκευές (κινητά και tablets). Ο ενδιαφερόμενος πολίτης δύναται να αναζητά πληροφορίες για τις παραχωρήσεις δημοσίου χώρου, μέσω ειδικά διαμορφωμένου χάρτη με περιγραφικά και γεωχωρικά δεδομένα της εκάστοτε περιοχής του κάθε δήμου και να υποβάλλει τη σχετική καταγγελία. Προβλέπεται επίσης ότι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναπτύσσει πληροφοριακό σύστημα με την ονομασία «Μητρώο Καταχώρισης Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων», το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - Ε.Ψ.Π.), και το οποίο συντηρείται από τη γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το εν λόγω πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιείται από τους δήμους, προκειμένου να καταχωρίσουν τις άδειες των καταστημάτων που βρίσκονται εντός των ορίων τους, και μέσω αυτού θα δίδεται η δυνατότητα εντοπισμού του τμήματος που καταλαμβάνεται αυθαίρετα στον κοινό χώρο από το κατάστημα, σε σχέση με το τμήμα που νομίμως του έχει παραχωρηθεί από τον δήμο, προκειμένου να διαπιστώνονται αποκλίσεις και να ενημερώνονται οι αρμόδιοι φορείς, είτε με αυτοψία, είτε μέσω υποβολής καταγγελίας από πολίτες.

Οι ρυθμίσεις για το mystreet έχουν περιληφθεί στο σχέδιο νόμου «Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/868 (πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων) - Ορισμός αρμόδιας αρχής για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/903 (Κανονισμός για τη διαλειτουργική Ευρώπη) - Ηλεκτρονική εφαρμογή "my street" - Ρυθμίσεις για την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν οργανωτικά ζητήματα για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας του δημόσιου τομέα, την ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την προώθηση επενδύσεων στον τομέα της τεχνολογίας.

Η γενική γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως Εθνική Αρμόδια Αρχή και ως ενιαίο σημείο επαφής, υπεύθυνη για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/903 σχετικά με τη θέσπιση μέτρων για υψηλό επίπεδο διαλειτουργικότητας του δημόσιου τομέα σε ολόκληρη την Ένωση (κανονισμός για τη διαλειτουργική Ευρώπη).

Με το σχέδιο νόμου τροποποιείται το πλαίσιο που διέπει τις θυρίδες χρηστών και φορέων που τηρούνται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη (ΕΨΠ) της Δημόσιας Διοίκησης και μεταξύ άλλων:

- Επιμηκύνεται ο χρόνος διατήρησης των εγγράφων που εκδίδονται μέσω της ΕΨΠ.

-Παρέχεται η δυνατότητα ανάρτησης, στις θυρίδες των χρηστών, δημοσίων εγγράφων που εκδίδονται αυτεπάγγελτα από φορείς του δημόσιου τομέα καθώς και μηνυμάτων για δραστηριότητα του χρήστη ή των φορέων που επικοινωνούν με τον χρήστη μέσω της ΕΨΠ.

- Επιτρέπεται στους φορείς, εναλλακτικά των θυρίδων, να χρησιμοποιούν ίδιο πληροφοριακό σύστημα, για την ανάρτηση των εγγράφων που απευθύνονται σε αυτούς και αποστέλλονται μέσω της ΕΨΠ καθώς και όσων εκδίδονται από αυτούς, αξιοποιώντας προγραμματιστική διεπαφή της ΕΨΠ.

- Καθίσταται υποχρεωτική για τους ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθμού η τήρηση θυρίδων φορέα ή η αξιοποίηση προγραμματιστικής διεπαφής της ΕΨΠ.

- Επίσης, επιτρέπεται στα νομικά πρόσωπα ή στις νομικές οντότητες, προς τον σκοπό εκπλήρωσης έννομης υποχρέωσής τους και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, να χρησιμοποιούν εναλλακτικά των θυρίδων, ίδιο πληροφοριακό σύστημα, για την έκδοση και διακίνηση εγγράφων μέσω της ΕΨΠ αξιοποιώντας κατάλληλη προγραμματιστική διεπαφή.

