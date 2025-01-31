Το αστρονομικό έπαθλο των 19,5 εκατομμυρίων ευρώ - το μεγαλύτερο στην ιστορία του παιχνιδιού, κέρδισε στην κλήρωση 2865 του Τζόκερ, της Πέμπτης 30 Ιανουαρίου 2025, ένας υπερτυχερός. Το νικηφόρο δελτίο συμπληρώθηκε και κατατέθηκε μέσω διαδικτύου.

Το σερί των τζακ ποτ ξεκίνησε στις 12 Νοεμβρίου 2024 και έκτοτε είχαν πραγματοποιηθεί 33 κληρώσεις, χωρίς όμως να καταφέρει κάποιος να βρει τον αριθμητικό συνδυασμό που «ξεκλείδωνε» το μεγάλο έπαθλο, μέχρι χθες.

Βρέθηκαν επίσης 5 δελτία με 5 επιτυχίες, τα οποία κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν ήταν οι 4, 7,30, 34, 37 και Τζόκερ ο αριθμός 18.

