Σήμερα, 3 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Σταματίου και Ιωάννου, Αγίου Συμεών εκ Ρωσίας.
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα:
Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα:
Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα, Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη.
Ανατολή ήλιου: 07:27 - Δύση ήλιου: 17:50 - Διάρκεια ημέρας 10 ώρες 23 λεπτά
Σελήνη 16.3 ημερών
