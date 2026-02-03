Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 3 Φεβρουαρίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά -  Ανατολή ήλιου: 07:28 - Δύση ήλιου: 17:49 - Σελήνη 15.3 ημερών - Διάρκεια ημέρας 10 ώρες 23 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, 3 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Ορθόδοξο εορτολόγιο, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Σταματίου και Ιωάννου, Αγίου Συμεών εκ Ρωσίας.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Την ονομαστική τους γιορτή έχουν όσοι φέρουν τα ονόματα:

Σταμάτης, Σταμάτιος, Στάμος, Σταμούλης, Σταμέλος, Σταμέλης, Σταμελάς, Σταματία, Μάτα, Ματούλα, Ματίνα, Σταματίνα, Σταμάτα, Σταμέλα, Σταμούλα, Σταματή, Μάτω, Σταματέλλα, Συμεών, Συμεώνης, Σύμος, Συμεωνή, Συμεωνία, Συμεώνα, Σύμη.

Ανατολή ήλιου: 07:27 - Δύση ήλιου: 17:50 - Διάρκεια ημέρας 10 ώρες 23 λεπτά

Σελήνη 16.3 ημερών

