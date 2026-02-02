Λογαριασμός
Π.Φάληρο: Σοβάδες και ζαρντινιέρες αποκολλήθηκαν από πολυκατοικία- Δείτε φωτογραφίες

Σοβάδες και τσιμεντένιες ζαρντινιέρες έπεσαν για τρίτη φορά από πολυκατοικία στο Παλαιό Φάληρο και από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Παλαιό Φάληρο: Σοβάδες και ζαρντινιέρες αποκολλήθηκαν έπεσαν σε κεντρικό δρόμο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο του Παλαιού Φαλήρου, όπου σοβάδες και τσιμεντένιες ζαρντινιέρες αποκολλήθηκαν και έπεσαν από πολυκατοικία στην οδό Αγίου Αλεξάνδρου, μία από τις πιο κεντρικές αρτηρίες της περιοχής.

uykyuk

Σύμφωνα με καταγγελία πολίτη που έφτασε στο skai.gr, από καθαρή τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς την ώρα του συμβάντος δεν βρίσκονταν παιδιά στο πεζοδρόμιο, όπως συμβαίνει καθημερινά.

fwefe

Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για το τρίτο αντίστοιχο περιστατικό στο ίδιο σημείο, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία στους κατοίκους και τους διερχόμενους για την ασφάλεια πεζών και οδηγών.

tgetg

Πηγή: skai.gr

