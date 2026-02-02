Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το 2025 καταγράφηκαν 488 περιστατικά δολιοφθορών στο δίκτυο και το τροχαίο υλικό της ΣΤΑ.ΣΥ.

Το ερώτημα είναι, γιατί κανείς δεν ήταν εκεί προκειμένου να σταματήσει τους δράστες και τι θα γινόταν αν κάποιος ήθελε είτε να κλέψει ή να προκαλέσει κάποια δολιοφθορά

«Θα αποστείλουμε το συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό στην ΕΛ.ΑΣ και θα κινηθούμε νομικά εναντίον των ατόμων αυτών»

Ένα σοβαρό ζήτημα ασφάλειας αναδεικνύει περιστατικό στο αμαξοστάσιο της ΣΤΑ.ΣΥ. στα Σεπόλια, όπου άγνωστοι εισήλθαν ανενόχλητοι και κινήθηκαν ανάμεσα σε συρμούς, σε έναν χώρο υψηλού κινδύνου, βάζοντας σε κίνδυνο και τη δική τους τη ζωή.

Πιο συγκεκριμένα, στο βίντεο, το οποίο παρουσίασε ο ΣΚΑΪ, φαίνονται δύο νεαροί άνδρες να γεμίζουν ανενόχλητοι με γκράφιτι σταθμευμένο συρμό της γραμμής 2 του Μετρό, στον σταθμό των Σεπολίων. Ο ένας κοιτάζει προσεκτικά τον χώρο γύρω του για να δει αν υπάρχει κάποιος φύλακας, που ενδέχεται να αντιληφθεί τη δράση τους. Στη συνέχεια, το πλάνο ανοίγει και φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανείς.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Εν ώρα αιχμής και χωρίς να τους εμποδίσει κανείς, δύο άνδρες κατάφεραν να σκαρφαλώσουν και να τρυπώσουν μέσα από τα συρμετοπλέγματα, ώστε να βρεθοούν στον χώρο του αμαξοστασίου. Στο βίντεο, φαίνονται να κινούνται αργά ανάμεσα στους συρμούς και να ψάχνουν το σημείο που θα βανδαλίσουν. Στη συνέχεια, σταματούν, βγάζουν τα σπρέι και ξεκινούν να βάφουν το μόνο τμήμα του συρμού της γραμμής 2 του Μετρό που δεν έχει ακόμη βανδαλιστεί.

Σημειώνεται πως όλα αυτά, λαμβάνουν χώρα δίπλα σε μια πολυσύχναστη στάση λεωφορείου, καθώς και τη λεωφόρο Κηφισού, που είναι γεμάτη αυτοκίνητα.

«Το παιχνίδια αυτό είναι επικίνδυνο, και επειδή κινούμαστε στις σταθερές συγκοινωνίες, στο πλαίσιο της ηλεκτροδότησης, μπορεί να γίνουν και ακραία δυστυχήματα», αναφέρει στον ΣΚΑΪ ο Ηλίας Μανιατάκης, πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων Τραμ και Αστικών Μέσων Σταθερής Τροχιάς ΣΤΑ.ΣΥ.

Το 2025 καταγράφηκαν 488 περιστατικά δολιοφθορών στο δίκτυο και το τροχαίο υλικό της ΣΤΑ.ΣΥ. Το ερώτημα είναι, γιατί κανείς δεν ήταν εκεί προκειμένου να σταματήσει τους δράστες και τι θα γινόταν αν κάποιος ήθελε είτε να κλέψει ή να προκαλέσει κάποια δολιοφθορά.

«Θα αποστείλουμε το συγκεκριμένο βιντεοληπτικό υλικό στην ΕΛ.ΑΣ και θα κινηθούμε νομικά εναντίον των ατόμων αυτών. Η ΣΤΑ.ΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια έχει εντείνει τα μέτρα ασφαλείας, με αποτέλεσμα τον περιορισμό περιστατικών δολιοφθορών το 2025 κατά 23%. Η φύλαξη του υπέργειου δικτύου του Μετρό ενισχύθηκε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας και με Drones, που οδήγησε το 2025 σε αποτροπή 95 περιστατικών επιθέσεων και δολιοφθορών», ανφέρει σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑ.ΣΥ.

Πρόθεση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η αυστηροποίηση των ποινών για τους παραβάτες. Ανάμεσα στα μέτρα που εξετάζονται, είναι όσοι κάνουν γκράφιτι – μέσω κοινωφελούς εργασίας - να αποκαθιστούν οι ίδιοι τις ζημιές – ακόμη και βάφοντας τα βαγόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.