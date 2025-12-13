Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Λεωφόρο Αιγαίου, στο λιμάνι της Χίου με θύμα 59χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το θάλαμο επιχειρήσεων του Λ.Σ.-Ελλ.Ακτ. το δυστύχημα σημειώθηκε περί τις 6.20 το πρωί του Σαββάτου, όταν ο άτυχος οδηγός της μοτοσικλέτας παρέσυρε 88χρονο πεζό. Αμεσα έγινε η μεταφορά και των δύο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Χίου, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του 59χρονου οδηγού.
Ο 88χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, με θλαστικά τραύματα και κατάγματα πλευρών.
Το τμήμα τροχαίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου έχει αναλάβει την εξέταση του τραγικού συμβάντος.
