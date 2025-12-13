Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στη Χίο: Νεκρός μοτοσυκλετιστής σε τροχαίο στο λιμάνι

Ο 59χρονος παρέσυρε με τη μοτοσυκλέτα του έναν 88χρονο, με αποτέλεσμα ο ίδιος να κτυπήσει θανάσιμα και ο ηλικιωμένος να τραυματιστεί

Ασθενοφόρο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Λεωφόρο Αιγαίου, στο λιμάνι της Χίου με θύμα 59χρονο οδηγό μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το θάλαμο επιχειρήσεων του Λ.Σ.-Ελλ.Ακτ. το δυστύχημα σημειώθηκε περί τις 6.20 το πρωί του Σαββάτου, όταν ο άτυχος οδηγός της μοτοσικλέτας παρέσυρε 88χρονο πεζό. Αμεσα έγινε η μεταφορά και των δύο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο της Χίου, όπου εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατος του 59χρονου οδηγού.

Ο 88χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, με θλαστικά τραύματα και κατάγματα πλευρών.

Το τμήμα τροχαίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου έχει αναλάβει την εξέταση του τραγικού συμβάντος.

Πηγή: Chiosnews

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χίος τροχαίο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark