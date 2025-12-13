Η κλούβα της αστυνομίας με τους εμπλεκόμενους στην εγκληματική οργάνωση που έπαιρναν παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναχώρησε από το Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου με προορισμό το λιμάνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris.gr, οι 9 συλληφθέντες αναχώρησαν με την κλούβα ενώ οι 6 με συμβατικά αυτοκίνητα.

Δείτε βίντεο:

Οι συνολικά 15 συλληφθέντες μεταφέρονται στην Αθήνα με το πλοίο της γραμμής προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

«Ο Φραγκίσκος Λαμπρινός, ο συνήγορος του λογιστή και της δικηγόρου, δήλωσε ότι δεν προκύπτει από κάπου, με βάση τα όσα έχουν δει η κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης.

