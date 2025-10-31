Σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Μαρτύρων Σελεύκου και Στρατονίκης.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Απελλής, Απέλλης, Αμπλίος, Αμπλία, Νάρκισος, Νάρκισσος, Αριστόβουλος, Αριστοβούλη, Στρατονίκη, Στρατή, Νίκη.

Ανατολή ήλιου: 06:50 - Δύση ήλιου: 17:27 - Διάρκεια ημέρας: 10 ώρες 38 λεπτά

Σελήνη 9.1 ημερών

Πηγή: skai.gr

