Καραμπόλα 5 αυτοκινήτων στη Λένορμαν - Ένας νεκρός

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Πέμπτης, σε καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στη Λένορμαν στον Κολωνό.

Ειδικότερα, γύρω στις 19.20, ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο κατευθυνόταν προς Κηφισό, συγκρούστηκε με τα προπορευόμενα αυτοκίνητα, τα οποία είχαν σταματήσει σε φωτεινό σηματοδότη στην οδό Λένορμαν 270, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Η τροχαία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

