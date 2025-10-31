Λογαριασμός
Καραμπόλα 5 αυτοκινήτων στη Λένορμαν - Ένας νεκρός

Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ΙΧ έπεσε σε αυτοκίνητα που είχαν σταματήσει σε φωτεινό σηματοδότη επί της οδού Λένορμαν 270

Τροχαία

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Πέμπτης, σε καραμπόλα πέντε αυτοκινήτων στη Λένορμαν στον Κολωνό.

Ειδικότερα, γύρω στις 19.20, ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο κατευθυνόταν προς Κηφισό, συγκρούστηκε με τα προπορευόμενα αυτοκίνητα, τα οποία είχαν σταματήσει σε φωτεινό σηματοδότη στην οδό Λένορμαν 270, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Η τροχαία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

