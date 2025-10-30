Η σορός ενός άνδρα εντοπίστηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτη σε θαλάσσια περιοχή βόρεια της παραλίας του Φόδελε στο Ηράκλειο. Ιδιώτης ενημέρωσε τις αρχές, ενώ την περισυλλογή της σορού από τη θάλασσα έκανε σκάφος του λιμενικού.

Στη σορό που εντοπίστηκε και που φέρεται να βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, αναμένεται να διεξαχθούν οι απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να αναδειχθούν τα αίτια θανάτου, όπως και η ταυτότητα του άνδρα στον οποίο ανήκει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

