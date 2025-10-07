Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 7 Οκτωβρίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 07:26 και δύση ήλιου στις 18:59 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 33 λεπτά

Εορτολογιο

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, τη μνήμη των Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Σέργιος, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα, Βάκχος, Βάκχη, Βακχία, Πολυχρόνης, Πολυχρόνιος, Χρόνης, Πολυχρονία, Πολυχρονούλα 

Ανατολή ήλιου: 07:26 - Δύση ήλιου: 18:59 - Διάρκεια ημέρας: 11 ώρες 33 λεπτά

Σελήνη 15 ημερών

