Φωτιά σε ιστιοφόρο στην Αλόνησο - Εκτός κινδύνου οι επιβαίνοντες

 Στο σημείο επιχειρούν περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Λιμενικό

Καλά στην υγεία τους είναι οι τέσσερις αλλοδαποί επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους, στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη θαλάσσια περιοχή «Στενή Βάλα» της Αλοννήσου.

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά, ενώ στο σημείο επιχειρούν περιπολικό όχημα του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Πηγή: skai.gr

