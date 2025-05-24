Το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» δονεί διαρκώς την ατμόσφαιρα στην πλατεία Συντάγματος στην αποψινή συναυλία αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό.

«Ανοίγοντας» την εκδήλωση ο πρέσβης της Παλαιστίνης, Γιούσεφ Ντόρχομ, έδωσε το περίγραμμα «της κόλασης που αντιμετωπίζουν οι Παλαιστίνιοι από τα ισραηλινά ανοσιουργήματα που διαπράττει το κράτος - δολοφόνος με τη στήριξη των συμμάχων του», καλώντας ταυτόχρονα «σε ένταση της δράσης "όσων θέλουν να λέγονται άνθρωποι"».

«Σκεφτείτε εκείνους που έχουν μόνο τα σύννεφα για να πιουν. Αλλά ακόμα και τα σύννεφα έχουν εξαφανιστεί εξαιτίας των ισραηλινών πολεμικών αεροπλάνων και βομβών…

Καθώς επιστρέφετε στο σπίτι σας, στο δικό σας σπίτι - σκεφτείτε τους άλλους - μην ξεχνάτε εκείνους που ζουν σε σκηνές, εκείνους που έχουν εκτοπιστεί βίαια από τα σπίτια τους.

Καθώς κοιμάστε και μετράτε τα αστέρια, σκεφτείτε τους άλλους - υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πού να κοιμηθούν. Καθώς τα σπίτια τους έχουν βομβαρδιστεί και οι σκηνές τους έχουν καεί» είπε.

Ευχαριστώντας τον λαό της Ελλάδας τόνισε πως« Ξανά και ξανά ο Ελληνικός λαός αρνείται να μείνει σιωπηλός, διοργανώνει καθημερινά εκδηλώσεις αλληλεγγύης όπως αυτή για την υποστήριξη των νόμιμων δικαιωμάτων του Παλαιστινιακού λαού, στη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ανεξαρτησία».

Στη συνέχεια χαιρετισμό απεύθυνε ο Νίκος Μαυροκέφαλος, μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ αναδεικνύοντας το πλήθος των πρωτοβουλιών που έχουν πάρει φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος για να σταθούν στο πλευρό του βασανιζόμενου λαού.

«Είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να κοιτάξουμε στα μάτια τα δικά μας παιδιά. Γιατί στα μάτια των δικών μας παιδιών βλέπουμε τα παιδιά του λαού της Παλαιστίνης. Νιώθουμε μεγάλο χρέος να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να σταματήσουμε τη νέα ανθρωποσφαγή. Διαδηλώσουμε την οργή και την αγανάκτηση μας απέναντι στη γενοκτονία που υφίσταται ο παλαιστινιακός λαός, με σφαγές και με λιμό που θέτει σε κίνδυνο 2 εκατομμύρια ανθρώπους ανάμεσά τους και 14.000 μωρά. Όσα παιδιά δηλαδή γλίτωσαν από τους βομβαρδισμούς, κινδυνεύουν να πεθάνουν από την πείνα» τόνισε και πρόσθεσε:

«Καταγγέλλουμε το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ που με απίστευτη σφοδρότητα κλιμακώνει την επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας με τη στήριξη των συμμάχων του ΗΠΑ- ΝΑΤΟ- Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η περιβόητη επιχείρηση "'Αρματα του Γεδεών" που έχει στοιχεία εγκλημάτων πολέμου, στηρίζεται από όλες τις αστικές κυβερνήσεις, όχι μόνο ιδεολογικά και ηθικά αλλά και έμπρακτα, με πολεμικό υλικό, στρατιωτικές αποστολές που διευκολύνουν τις επιχειρήσεις, αλλά και με εμπορικές συμφωνίες που στηρίζουν το κράτος δολοφόνο.

Καταγγέλλουμε και την ελληνική κυβέρνηση και τα κόμματα της ΕΕ και του ΝΑΤΟ που ξεπλένουν τις κτηνωδίες του κράτους-δολοφόνου Ισραήλ. Εδώ και καιρό έχουν πέσει οι μάσκες για την ελληνική κυβέρνηση και όλα τα κόμματα που έκαναν λόγο για δικαίωμα στην "αυτοάμυνα" του Ισραήλ. Έχουν σοβαρές ευθύνες που έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε ορμητήριο πολέμου, βάζοντας σε κίνδυνο και τον ελληνικό λαό. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση - και από τη θέση που κατέχει στον ΟΗΕ - να συμβάλλει εδώ και τώρα στο να ανοίξουν ανθρωπιστικοί δίοδοι, να σταματήσει το έγκλημα στη Γάζα, να γυρίσουν πίσω όλες οι στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται έξω από τα σύνορα της χώρας, να σταματήσει κάθε συνεργασία με το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ».

«Καμία δύναμη, όσο ισχυρή και αν φαίνεται, δεν μπορεί να νικήσει ένα λαό, όταν αυτός αγωνίζεται για το δίκιο του, για την απελευθέρωση του!

Όση προπαγάνδα και να πέσει οι λαοί δε χάνουν τα πανανθρώπινα ιδανικά τους, την αλληλεγγύη και την αδελφοσύνη μεταξύ τους, για αυτό και διαδηλώνουν σε όλο τον κόσμο για το έγκλημα στην Παλαιστίνη» είπε ο Ν. Μαυροκέφαλος και κατέληξε:

«Η σωστή πλευρά της Ιστορίας είναι εδώ, στον αγώνα για το δικαίωμα όλων των λαών να ζουν ειρηνικά στον τόπο τους, και όχι με τα σφαγεία για τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών όλου του κόσμου. Όχι για τα σχέδια των ιμπεριαλιστικών γερακιών του πολέμου που σπέρνουν τον πόνο και την προσφυγιά.

Η θέση μας είναι στο πλευρό των λαών που σηκώνουν κεφάλι απέναντι στη βαρβαρότητα του ιμπεριαλισμού. Θα κάνουμε ότι περνά από το χέρι μας για να σταματήσει κάθε εμπλοκή της χώρα μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. Για να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου. Για να μην είναι η χώρα μας ορμητήριο πολέμου, χώρα κατασκευής και διακίνησης πολεμικού υλικού στους σφαγείς των λαών. Εχθές τα μέλη του ΚΚΕ και τα στελέχη του ΕΚ Λαυρίου σταμάτησαν άλλο ένα φορτίο θανάτου - πολεμικού υλικού που πήγαινε για την Ουκρανία και το καθεστώς Ζελένσκι. Είναι μια δράση που προστίθεται σε τόσες άλλες όπως η παρεμπόδιση να μεταφερθεί πολεμικό υλικό στους Ισραηλινούς σφαγείς από τους λιμενεργάτες του Πειραιά και το σωματείο τους στη COSCO. Το ΠΑΜΕ, τα συνδικάτα, οι λαϊκοί μαζικοί φορείς συνεχίζουμε αυτή μας τη δράση και εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον λαό της Παλαιστίνης με κάθε τρόπο.

Εκφράζουμε ξανά και από αυτό το βήμα την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον παλαιστινιακό λαό και υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά του για ελεύθερη πατρίδα, να είναι κυρίαρχος στον τόπο του. Καταδικάζουμε την πολύχρονη ισραηλινή κατοχή στα παλαιστινιακά εδάφη, τις δολοφονίες, τις φυλακίσεις, τις διώξεις και τους εποικισμούς.

Απαιτούμε τον τερματισμό της ισραηλινής κατοχής, την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με βάση τις αποφάσεις του ΟΗΕ.

Να υλοποιηθεί άμεσα η απόφαση της Ελληνικής Βουλής του 2015 για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους».

Εξέφρασε επίσης ευχαριστίες στους συντελεστές της συναυλίας την Λαϊκή Ορχήστρα "Μίκης Θεοδωράκης", τους τραγουδιστές Παντελή Θαλασσινό, 'Αγγελο Θεοδωράκη, Βασίλη Λέκκα, Σαββέρια Μαργιολά, Χρυσιήδα, την ηθοποιό Μάνια Παπαδημητρίου και όλους τους τεχνικούς.

Στη συναυλία παρευρίσκεται πολυμελής αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, με τη συμμετοχή των μελών του ΠΓ του ΚΚΕ, Μάκη Παπαδόπουλου, Γιάννη Πρωτούλη και Θοδωρή Χιώνη.

Παρευρίσκεται ακόμα ο Μοχάμεντ Ικνάμπι, μέλος της Γενικής Ένωσης Παλαιστινίων Εργατών εκφράζοντας τις ευχαριστίες του στο Π'ΑΜΕ, τα σωματεία και τους φορείς για την αλληλεγγύη τους στον Παλαιστινιακό λαό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

