

Σήμερα, Παρασκευή 25 Ιουλίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Οσίας Ευπραξίας, της Οσίας Ολυμπιάδος της διακόνου και την Κοίμηση της Αγίας Άννης.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Άννα, Αννίτα, Αννέτα, Ανναμπέλλα, Ανναμαρία, Ανέζα, Άννη, ΆνναΜαρία, Άννα-Μαρία,Ευπράξιος, Εύπραξος, Ευπραξία, Ευπραξούλα, Πραξούλα, Έφη, Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπω, Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα και Ολυμπιάς.

Ανατολή ήλιου: 06:22 - Δύση ήλιου: 20:40 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες και 18 λεπτά

Σελήνη 0.6 ημέρας

