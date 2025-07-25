Πυροβολισμοί έξω από beach bar στη Λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου – Τρεις τραυματίες

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής έξω από κλειστό beach bar που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, σημειώθηκε διαπληκτισμός μεταξύ ατόμων ενώ ακούστηκαν και πυροβολισμοί με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τρία άτομα.

Ένας άνδρας φέρει τραύμα από σφαίρα στο χέρι, ενώ ακόμη ένας άνδρας και μία γυναίκα έχουν τραυματιστεί στο πρόσωπο προφανώς μετά από διαπληκτισμό.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και διεξάγουν έρευνες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διαδραματίστηκε το επεισόδιο.

Πηγή: skai.gr

