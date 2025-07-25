Σοβαρό τροχαίο στον Τύρναβο – Απεγκλωβίστηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Πέμπτης στο δρόμο Λάρισας – Τυρνάβου.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, στην περιοχή Δένδρα, ενώ η πυροσβεστική απεγκλώβισε ένα άτομο από το όχημα χωρίς τις αισθήσεις του.

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από ΕΙΧ όχημα, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος στην περιοχή Δένδρα Τυρνάβου και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 24, 2025

Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Στο σημείο του τροχαίου επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Διενεργείται έρευνα για τα αίτια του τροχαίου.

Πηγή: skai.gr

